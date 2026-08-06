호르무즈 재개방 막판 협상…"이란 수수료 최대 7% 요구"

이란과 오만이 호르무즈 해협을 재개방하기 위한 60일짜리 임시 합의안 초안을 마무리하고 있다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 5일(현지시간) 보도했다.



WSJ은 소식통들을 인용해 이란과 오만이 이란 근해의 진입용 항로, 오만 근해의 진출용 항로를 신설하는 합의안 초안의 핵심 사항에 동의했으며, 이를 미국·이란과 역내 국가들에 전달했다고 전했다.

호르무즈 해협. 로이터연합뉴스

이날 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인도 이란과 오만의 협상에 대해 "제안된 항로의 지리적 좌표에 대한 합의가 이뤄졌다"며 양국 간 공동 성명이 현재 검토 및 마무리 단계라고 밝혔다.



WSJ이 입수한 합의안 초안에 따르면 호르무즈 해협으로 진입하는 선박은 이란 측과 협의해 이란 쪽 항로를, 해협을 나가는 선박은 오만 측과 협의해 오만 수역 내 항로를 각각 이용한다.



이란은 호르무즈 해협을 통해 페르시아만에 진입하는 선박에 대한 통제권을 얻지만, 통행료나 서비스 수수료를 부과할 수는 없다.



통행료나 수수료 징수는 제외됐으나, 이란이 보안 및 수색 구조 비용 충당 명목으로 받는 자발적인 지불금까지 막지는 못할 수도 있다고 소식통들은 덧붙였다.



다만 로이터통신이 인용한 이란 고위 당국자에 따르면 이란은 해협을 이용하는 선박 화물 가액의 5∼7% 수준 수수료를 요구하고 있다. 또 오만은 약 3% 수준 수수료를 논의 중이나, 미국은 수수료 부과 자체를 원하지 않는다.



이 당국자는 현재 테이블에 올라온 합의안에 이란이 페르시아만으로 들어오는 선박에 대한 통제권을 갖는다는 내용은 있으나, 반대 방향으로 나가는 선박에 대해 이란이 어떤 역할을 할지가 주요 쟁점이라고 짚었다.



이처럼 아직 중요한 문제들이 해결되지 않았다며 호르무즈 해협 재개방 합의가 임박했다는 관측에 신중한 태도를 보이는 시각도 있다고 로이터는 전했다.



WSJ도 이번 합의가 무산되거나 호르무즈 해협 재개방에 실패할 가능성이 여전히 있다고 짚었다.



카젬 가리바바디 이란 외무차관도 "오만과의 합의가 호르무즈 해협의 전면 개방을 의미하는 것은 아니다"라고 선을 그었다.



그는 "호르무즈 해협 개방에는 구체적인 충족 요건들이 필요하며, 관련 합의는 오로지 이란과 오만 양국 간에만 이뤄져야 한다"며 "어떠한 외세의 개입도 용납하지 않을 것"이라고 강조했다.



이번 합의가 성사돼 공식 발표되면 미국과 이란은 협상 테이블로 복귀해 이란의 핵 프로그램과 경제 제재 완화 방안 등을 논의할 예정이다.



전날 도널드 트럼프 미국 대통령은 "호르무즈 해협이 곧 열릴 것"이라며 해협 재개방을 위한 합의안 발표가 임박했다고 주장했다.



다만 실제로 이란과 오만이 오는 7일까지 합의에 도달할 확률은 "50대 50"이라고 한 중동 소식통이 미 CNN 방송에 전했다.



이 소식통은 이란 대표단에 강경파인 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 측 목소리가 포함되지 않았으며, 합의안의 세부 사항에 대해 IRGC의 최종 승인이 필요할 것이라고 내다봤다.

<연합>

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