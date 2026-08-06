삼성전자 등 90개 상장사, 지난달 7.4조 현금배당 결정

지난달 삼성전자[005930] 등 총 90개 상장사가 7조원이 넘는 현금 배당을 결정한 것으로 집계됐다.

한국거래소 전경.



6일 한국거래소의 '7월 월간 기업 가치 제고 현황' 자료에 따르면 지난달 코스피 상장사 58개사, 코스닥 상장사 32개사 등 모두 90개 기업이 약 7조4천억원 규모의 현금 배당을 결정했다.



세부적으로 삼성전자 약 2조5천억원, 현대차[005380] 7천억원 등의 현금 배당을 결정했다.



아울러 금융 지주사를 중심으로 자기주식 취득 및 소각 결정이 활발하게 이뤄졌다.



신한지주[055550]와 KB금융[105560]이 각각 7천억원, 하나금융지주[086790]가 2천500억원, 우리금융지주[316140]가 1천500억원 규모의 주주 환원을 결정했다.



지난달 기업 가치 제고 계획을 신규 공시한 기업은 6개사로, 지난 2024년 5월 이후 누적 747개사(코스피 348개사, 코스닥 399개사)가 공시를 완료했다.



공시 기업의 시가총액은 4천945억원으로 전체 시장의 84.6%를 차지했다.



이 가운데 코스피 공시 기업의 시총 비중은 88.4%다.



예고 공시 제출 건수는 지난달 7개사로, 상반기 월별로 1∼3개사였던 기존 수준을 뛰어넘었다.



한편, 지난달 31일 기준 밸류업 지수는 3,162.13으로, 이에 따른 밸류업 ETF 13종목의 순자산 총액은 3조4천억원으로 나타났다.



거래소는 고배당·저PBR(주가순자산비율)·특례 상장 기업 등의 원활한 공시 이행을 지원하기 위해 다음 달 지역 기업 설명회를 열 예정이다.



거래소는 "설명회를 통해 저PBR 개선 계획을 포함한 기업가치 제고 계획 작성 방법을 공유하고 공시 지원 컨설팅을 안내하는 등 상장 기업의 주주 소통 문화 확산을 지원할 것"이라고 말했다.

<연합>

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