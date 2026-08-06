피부관리부터 장보기·방역까지… 중구, 맞춤형 복지 특화사업 [지금 우리 동네는]

서울 중구가 지역별 복지 수요를 반영한 생활밀착형 지원사업을 추진한다. 어르신 피부관리와 식료품 배달, 세탁·방역, 청소년 장학금 지원까지 동별로 맞춤형 복지 특화사업을 운영한다.

중구 신당5동지역사회보장협의체가 지난달 9일 예수마을교회와 협력해 저소득 가정 청소년들에게 장학금을 전달했다. 중구 제공

구는 관내 동 지역사회보장협의체에서 정서 지원, 질병 예방, 주거환경 개선 등 ‘맞춤형 복지 특화사업’을 진행하고 있다고 6일 밝혔다.

장충동 지역사회보장협의체는 경로당을 찾아 어르신에게 얼굴 경락과 마스크팩 관리 등을 무상으로 제공하는 ‘어르신 피부미인 만들기 프로젝트’를 운영한다. 피부관리실을 운영하는 협의체 위원의 재능기부로 지난 3월 시범 운영을 시작했으며 이후 정기 프로그램으로 편성했다.

건강 취약계층의 질병 예방과 식생활 안정을 위한 지원도 이어지고 있다. 필동은 이달부터 당뇨 환자 7가구에 단백질 위주의 반찬을 배달하는 ‘당DOWN 건강UP’ 사업을 시행한다. 지난 5월과 이달에는 65세 이상 주민 7가구를 대상으로 대상포진 백신 접종도 마쳤다.

약수동은 거동이 불편한 어르신과 위기에 놓인 15가구를 발굴해 식료품을 배달하는 ‘장봐드림’을 운영했다. 협의체 위원과 복지 담당 공무원이 필요한 물품을 직접 구매해 전달하며 안부를 살폈다.

주거·위생 환경 개선사업도 진행 중이다. 광희동은 지난 6월 건강 취약계층 50가구의 에어컨을 청소했다. 이달에는 거동이 불편한 어르신 10가구에 매트리스 청소와 소독을 지원하고 10월에는 100가구를 대상으로 실내 방역을 시행할 예정이다.

명동은 홀몸 어르신 10가구에 계절별 침구 교체를 지원한다. 저소득층 50가구에는 세탁물 수거부터 세탁, 배송까지 제공하는 원스톱 세탁 대행 서비스를 지원했다.

민간 자원과 연계한 미래 세대 후원도 전개했다. 신당5동은 예수마을교회와 협력해 지난달 저소득 가정 청소년 12명에게 1인당 30만원의 장학금을 전달했다.

이 밖에도 동 지역사회보장협의체는 위기 가구 발굴과 건강한 식생활 지원, 정기적인 안부 확인 등 복지 사각지대에 놓인 주민을 지원하고 있다.

김길성 중구청장은 “동 지역사회보장협의체가 숨은 복지 수요를 찾아내 든든한 울타리 역할을 해주고 있다”며 “앞으로도 민관의 협력을 강화해 소외되는 이웃 없는 촘촘한 복지망을 구축하는 데 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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