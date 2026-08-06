고기압 못뚫은 태풍…오늘 낮 서울 39도 등 서쪽 기록적 폭염

6일에도 수도권과 전남을 중심으로 낮 기온이 높게는 39도 안팎까지 치솟는 폭염이 이어진다.



주말부터 기온이 다소 낮아지겠는데, 더위가 끝나는 것이 아니라 '극단적인 더위'에서 '심한 더위'로 바뀌는 정도겠다.

폭염이 이어진 5일 경기도 과천시 렛츠런파크 서울에서 말이 관계자가 뿌려주는 물을 맞으며 더위를 식히고 있다.



이날도 고기압 아래 맑고 동풍이 불어 들면서 수도권과 전남 등 태백산맥 서쪽이 극심히 덥겠다.



새벽 일본 오키나와 동쪽 710㎞ 부근 해상을 지난 제13호 태풍 돌핀은 한반도 상공에 자리한 고기압을 결국 뚫지 못하고 중국 상하이 남쪽으로 갈 전망으로, 더위를 수그러지게 하는 역할은 못 하겠다.



오전 8시 현재 주요 도시 기온을 보면 인천 31.1도, 서울 30.5도, 부산 29.6도, 광주 29.2도, 울산 27.8도, 대구 27.7도, 대전 27.5도 등으로 서쪽 지역은 이미 30도를 넘었거나 30도에 육박했다.



이날 전국 낮 최고기온은 30도에서 39도 사이에 분포할 전망이다.



서울 낮 기온이 39도에 이를 것으로 예보됐는데, 예보대로면 기온 기록이 바뀔 수 있다. 서울에서 근대적인 기상관측을 시작한 1907년 10월 이후 최고기온은 2018년 8월 1일 39.6도다.



인천은 한낮에 38도, 대전과 광주는 37도, 대구는 36도, 부산은 34도, 울산은 33도일 전망이다.

기상청이 6일 오전 4시 발표한 제13호 태풍 돌핀 예상 경로. 기상청 제공



한낮 햇볕이 강해 오후 들어 경기남부는 '매우 나쁨', 수도권 나머지와 충남·전북·전남은 '나쁨' 수준으로 오존이 짙겠다.



금요일인 7일까지 극한폭염이 이어지다가, 주말부터 더위가 다소 완화되겠다.



7일 아침 최저기온은 22∼27도, 낮 최고기온은 31∼39도겠다.



이후 토요일인 8일에는 한반도 북쪽엔 고기압, 남쪽에 태풍이 자리해 비교적 차가운 북동풍이 불어 들면서 동해안과 제주산지를 중심으로 비가 내리고 기온도 소폭이나마 내려가겠다.



8일 아침 최저기온은 22∼27도, 낮 최고기온은 27∼36도겠으며 9일은 21∼26도와 26∼36도겠다. 기온이 떨어지기는 하지만 여전히 예년보다 높고 폭염 수준이니 더위에 대한 경각심을 놓지 말아야 한다.



8일 강수량은 강원동해안·산지 30∼80㎜, 경북북부동해안·북동산지 20∼60㎜, 경북남부동해안 5∼40㎜, 제주산지·중산간 5∼30㎜ 정도겠다.



태풍 돌핀 영향으로 제주해상과 남해동부바깥먼바다에 6일부터, 나머지 남해먼바다와 서해남부남쪽먼바다에 7일부터 바람이 시속 30∼70㎞(9∼20㎧)로 거세게 불고 물결이 2∼4ｍ 높이로 높게 일겠다. 남해동부바깥먼바다와 제주남쪽먼바다 물결의 높이는 최고 5ｍ 이상이겠다.



이처럼 해상에 파고가 높은 가운데 제주해안에 이날 밤, 전남남해안에 7일 밤, 동해안에 8일부터 너울이 강하게 유입되겠다.



파고가 높아 너울이 유입될 때 갯바위나 방파제뿐 아니라 해안도로를 넘어 물결이 들이칠 수 있으니 해안엔 되도록 가지 말고 저지대에선 침수되지 않도록 대비해야 한다.

<연합>

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