카카오, 2분기 역대 최대 실적… 매출 9%, 영업이익 36% 증가

카카오가 올해 2분기 매출과 영업이익 모두 역대 분기 최대치를 기록했다.

카카오는 연결 기준 올해 2분기 매출이 2조985억원으로 지난해 동기보다 9.4% 증가했다고 6일 밝혔다. 영업이익은 2770억원으로 전년 동기 대비 35.9% 늘었다. 매출과 영업이익 모두 역대 분기 기준 최대 실적이다.

전년 동기 실적과 증가율은 카카오게임즈와 카카오헬스케어 관련 손익을 중단영업 손익으로 반영한 기준으로 산출됐다. 지난해 2분기 매출은 1조9175억원, 영업이익은 2039억원이었다.

사업 부문별로 보면 카카오 플랫폼 부문 매출은 1조2303억원으로 전년 동기 대비 17% 증가했다. 플랫폼 부문 중 톡비즈 매출은 6432억원으로 12% 늘었다. 톡비즈 광고와 구독 매출은 3999억원으로 14% 성장했다.

금융 업종 광고주의 견조한 수요를 바탕으로 비즈니스 메시지 매출이 20% 늘었고, 카카오톡 지면을 활용한 디스플레이 광고 매출도 이용자 활동성 확대 등으로 28% 증가했다.

선물하기와 톡딜 등 톡비즈 커머스의 2분기 통합 거래액은 2조7000억원으로 9% 확대됐다.

특히 선물하기에서 이용자가 자신을 위해 상품을 구매하는 자기 구매 거래액이 39% 늘며 성장을 이끌었다.

톡비즈 커머스 매출은 2432억원으로 10% 증가했다. 모빌리티와 페이 등이 포함된 플랫폼 기타 매출은 5870억원으로 전년 동기보다 22% 늘었다.

카카오페이는 금융 매출이 큰 폭으로 성장한 가운데 결제와 플랫폼 서비스도 두자릿수 성장률을 이어가며 역대 최대 분기 매출과 영업이익을 달성했다.

콘텐츠 부문 매출은 8682억원으로 전년 동기 대비 1% 증가했다. 뮤직 매출은 주요 지식재산권(IP) 공연 확대에 힘입어 8% 늘어난 5584억원을 기록했다.

미디어 매출은 제작 진행 작품 수 증가로 5% 성장한 991억원으로 집계됐고, 스토리 매출은 2107억원을 기록했다.

카카오는 플랫폼 경쟁력을 바탕으로 광고와 커머스, 모빌리티, 페이 등 주요 사업이 고르게 성장했다고 설명했다.

정신아 카카오 대표는 “에이전틱 AI 시대의 경쟁력은 이용자의 맥락과 의도를 이해해 실제 행동까지 연결하는 데 있다”며 “카카오톡이라는 일상적 이용자 접점과 그동안 축적해온 기술·서비스 생태계를 기반으로 전 국민이 자신만의 AI 에이전트를 자연스럽게 활용하는 시대를 앞당기겠다”고 말했다.

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