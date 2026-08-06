‘색즉시O O즉시색’… 불교를 놀이처럼 즐긴다, 부산국제불교박람회 개막

‘공(空)’의 의미를 놀이와 예술, 디자인으로 풀어낸 불교문화축제가 부산에서 개막한다. 종교를 넘어 세대와 국적에 관계없이 누구나 즐길 수 있는 참여형 콘텐츠를 앞세워 부산의 대표 여름 문화축제로 자리매김할지 관심이 쏠린다.

6일 부산시에 따르면 이날부터 9일까지 나흘간 벡스코 제1전시장에서 불교신문·BBS불교방송에서 주최하는 ‘2026 부산국제불교박람회’가 개최된다.

2026 부산국제불교박람회 포스터. 부산시 제공

올해로 3회째를 맞는 박람회는 ‘색즉시O O즉시색, 당신이 좋아하는 O놀이’를 주제로 불교 경전인 ‘반야심경’의 핵심 사상인 ‘공(空)’을 현대적인 감성으로 재해석한 문화 콘텐츠를 선보인다.

이번 박람회의 가장 큰 특징은 불교 철학을 어렵고 무거운 종교적 개념이 아니라 전시와 체험, 예술, 디자인, 라이프스타일을 접목한 ‘O놀이’ 형태로 구현했다는 점이다. 명상과 선(禪), 사찰음식, 전통예술, 공예, 디자인, 감성 굿즈 등 다양한 콘텐츠를 통해 불교가 지닌 치유와 공존의 가치를 일상 속 문화로 풀어냈다.

대표 프로그램은 불교의 공(空) 사상을 주제로 한 ‘O놀이’ 특별전이다. 관람객은 불박 코인으로 공 뽑기에 참여해 깨달음과 행운, 마음챙김 메시지를 받아볼 수 있고, 스님과 문답 미션과 행운공 교환 이벤트도 체험할 수 있다.

자신의 소망과 서원을 공에 담아 봉안하는 ‘공 수거 프로젝트’도 마련된다. 관람객이 직접 참여하는 공공미술형 체험 프로그램으로, 단순한 전시 관람을 넘어 함께 만들어가는 축제를 지향한다.

스님과 문화예술·스포츠 분야 인사들의 희망 메시지를 담은 행운의 전당 특별전도 운영돼 관람객들에게 위로와 희망의 메시지를 전한다. 젊은 층과 가족 단위 관람객은 물론 외국인 관광객도 함께 즐길 수 있도록 참여형 프로그램을 대폭 확대해 불교문화를 생활문화 콘텐츠로 확장한 점도 눈에 띈다.

부산국제불교박람회는 2024년 첫 개최 이후 지난해 ‘불교코어’를 주제로 약 10만 명의 관람객을 끌어 모으며 전국적인 불교문화 행사로 성장했다.

전재수 부산시장은 “이번 박람회가 전통문화의 가치를 현대적으로 계승하고 시민 누구나 공감하는 열린 문화축제로 자리매김하길 기대한다”며 “시민과 관광객 모두가 마음을 비우고 삶을 돌아보며 세대와 종교를 넘어 소통하는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

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