'주사 이모 논란' 샤이니 키, 한강뷰 테라스 집 공개…되찾은 여유

사진=샤이니 키 SNS

그룹 샤이니 키가 오랜만에 근황을 전했다.

키는 지난 4일 자신의 인스타그램을 토앻 ‘김씨네 여름나기’라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다. 지난해 12월 이후 약 8개월 만에 공개한 릴스 콘텐츠로, 팬들의 반가움을 자아냈다.

공개된 영상에는 반려견 꼼데, 가르송과 함께 여유로운 일상을 보내는 키의 모습이 담겼다. 푸른 잔디와 소나무가 어우러진 넓은 정원에서 반려견들과 산책을 즐기는가 하면, 한강이 내려다보이는 공간에서 한가로운 시간을 보내며 여름의 여유를 만끽했다.

특히 한강이 한눈에 내려다보이는 탁 트인 전망과 넓은 정원은 마치 리조트를 연상시키는 분위기를 자아내 눈길을 끌었다. 반려견들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간과 평화로운 풍경이 어우러지며 편안한 일상을 전했다.

키가 거주 중인 주택은 과거 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’를 통해 공개된 바 있다. 당시 한강 조망이 가능한 고급 주택으로 화제를 모았으며, 보증금 38억 원 규모의 전세 계약으로 알려졌다.

한편 키는 최근 샤이니 활동과 함께 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다. 지난달 여섯 번째 미니앨범 ‘아트모스(Atmos)’를 발매했으며, SNS를 통해 다양한 사진과 영상을 공개하며 근황을 전하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지