세 번 이혼한 이아현, 첫 남편 언급하다 끝내 울컥…“정말 착한 사람”

유튜브 채널 ‘새롭게하소서’ 화면 캡처

배우 이아현이 세 차례의 결혼과 이혼을 돌아보며 첫 번째 남편을 향한 뒤늦은 후회와 미안한 마음을 고백했다.

5일 유튜브 채널 ‘새롭게하소서’에는 ‘이렇게 사랑스러운 사람이었어? 배우 이아현의 매력에 푹 빠지다♥’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 MC 주영훈은 연예계 활동 이후 찾아온 어려움에 대해 물었다. 이에 이아현은 “세 번 결혼했고 지금은 싱글”이라며 자신의 결혼 생활을 솔직하게 털어놨다.

그는 첫 번째 결혼에 대해 “26살 때였다. 저는 성격도 그렇고 말도 빠르고 무엇이든 속전속결로 결정하는 사람이었다”며 “아주 괜찮은 분이었는데 결혼하고 살다 보니 성격 차이가 있었다. 제가 너무 어렸고 생각도 짧았다”고 회상했다.

이어 “마음에 들지 않는 부분 하나가 생기면 그것만 계속 붙잡고 있었던 것 같다”며 “그분은 정말 착한 사람이었다”고 말했다.

세월이 흐르며 결혼에 대한 생각도 달라졌다고 했다. 이아현은 “연애 프로그램을 보면서 누구에게나 부족한 부분이 있다는 걸 알게 됐다. 함께 산다는 건 서로 다른 점을 견디는 과정이라는 것도 뒤늦게 깨달았다”고 털어놨다.

그러면서 “그분은 다르게 생각하실 수도 있지만 지금의 내가 첫 번째 그분을 만났다면 이혼하지 않았을 것 같다”며 “그분이 나와 결혼하지 않았다면 소박하게 잘 살 수 있었던 사람이 아닐까 싶다”고 미안한 마음을 전했다.

두 번째 결혼에 대해서는 “같은 계통의 사람이라 저를 잘 이해해 줄 거라고 생각했고 술도 전혀 하지 않는 사람이었다”며 “하지만 상대에게도 어려운 일이 생기면서 결국 이혼하게 됐다”고 밝혔다.

세 번째 결혼은 두 딸을 위한 선택이었다고 고백했다. 그는 “아이들이 아빠를 원했고, 제가 낳은 아이들이 아니어서 늘 미안했다. 다른 집에 갔으면 아빠가 있었을 텐데 하는 마음이 컸다”며 “급하게 결혼을 결정했지만 결국 또 이혼하게 됐고 지금은 싱글”이라고 말했다.

또 이아현은 첫 번째 결혼이 끝날 당시 외환위기로 방송 활동까지 줄어들면서 경제적·심리적으로 큰 어려움을 겪었다고 털어놨다. 친정으로 돌아가 고등학교 시절 사용하던 방에서 생활하며 새벽마다 눈물을 흘리며 기도했던 시간도 떠올렸다.

과거를 회상하던 이아현은 결국 눈시울을 붉혔다. 그는 “이제는 괜찮다고 생각하지만 예전 이야기를 하면 그때의 나로 돌아가는 기분이 들어 또 눈물이 난다”며 “나는 왜 그걸 못 참았을까 하는 생각이 든다”고 담담하게 고백해 안타까움을 자아냈다.

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