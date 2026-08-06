전국 맑고 폭염·열대야 지속…한낮 최고 39도

목요일인 6일은 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 전국이 대체로 맑겠다.



다만 제주도는 구름이 많이 끼겠으며 오전까지 곳곳에 비가 내리겠고, 예상 강수량은 5㎜ 안팎이다.

경남 창원에 폭염경보가 내려진 5일 오후 창원시 마산합포구 마산어시장에서 장을 보러 온 한 시민이 한 손에 휴대용 선풍기를 쥐고 있다. 연합뉴스

낮 기온은 30∼39도로 예보됐다.



전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효됐고, 수도권 다수 지역과 일부 전남 지역에는 폭염중대경보가 내려졌다.



폭염중대경보는 일 최고 체감온도가 35도 이상인 상황이 이틀 이상 지속한 지역에서 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상인 상황이 하루 이상 나타날 것으로 예상되면 발령된다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 29.4도, 인천 29.7도, 수원 29.1도, 춘천 25.0도, 강릉 25.7도, 청주 28.7도, 대전 27.4도, 전주 27.9도, 광주 27.5도, 제주 27.1도, 대구 25.3도, 부산 26.3도, 울산 23.8도, 창원 26.5도 등이다.



바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 1.0∼2.5ｍ로 예상된다.

<연합>

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