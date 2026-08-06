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이란 “오만과 호르무즈 항로 좌표 합의…공동 성명 마무리 단계”

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구윤모 기자 iamkym@segye.com

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이란과 오만이 호르무즈 해협을 지나는 상선 통항로의 지리적 좌표에 합의했다고 이란 외무부가 5일(현지시간) 밝혔다.

 

이란 국영 IRNA 통신에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 “호르무즈 해협을 접한 두 연안국인 이란과 오만은 상선들의 안전한 통항로 구축을 목표로 지난 두 달간 협상을 진행해 왔다”며 “이란 관계 당국은 이와 관련해 기술, 법률, 안보, 환경 등 다양한 측면을 심도 있게 검토했다”고 밝혔다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인. 신화연합뉴스
에스마일 바가이 이란 외무부 대변인. 신화연합뉴스

바가이 대변인은 “제안된 항로의 지리적 좌표에 대한 합의가 이뤄졌다”며 “주요 고려 사항과 합의점을 담은 양국 간 공동 성명이 현재 검토 및 마무리 단계에 있다”고 말했다. 

 

앞서 미국 도널드 트럼프 대통령은 4일(현지시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 “이란과 매우 좋은 논의를 하고 있다”며 “호르무즈 해협이 곧 열릴 것”이라고 자신했다. 협상이 결렬되거나 이란이 약속을 지키지 않을 경우 군사적 대응에 나설 수 있다고도 밝혔다.

 

다만 바가이 대변인은 “미국의 해상 봉쇄를 비롯해 이란과 이란의 이익을 겨냥한 공격적이고 위협적인 행동 등 해협을 불안정하게 만드는 요인들이 여전히 존재한다”며 “이란과 오만 간의 합의 그 자체만으로는 통항 선박의 안전을 완벽히 보장할 수는 없다”고 강조했다.


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