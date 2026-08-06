"먹는 양 줄이고 필라테스"…쌍둥이 엄마 레이디제인의 20kg 감량법

가수 레이디제인이 출산 후 20kg을 감량한 비결로 식사량 조절과 필라테스를 꼽은 가운데, 체중 감량 이후에도 이를 지속해서 유지하기 위한 건강한 다이어트법에 관심이 쏠린다.

전문가들은 체중 감량과 유지를 동시에 성공하기 위해서는 단기간의 극단적인 조절보다 장기적인 생활 습관 개선이 필수적이라고 조언한다. 무리하게 굴면 요요 현상이 찾아오기 쉬운 탓이다.

'여성동아’ 유튜브 채널 영상에 따르면, 레이디제인 역시 무리한 방식 대신 정석적인 방법을 선택했다. 그는 "그냥 먹는 양을 줄이고 운동을 열심히 했다"라며 "쌍둥이다 보니까 복직근이나 흉곽뼈도 많이 늘어서 그걸 닫는 운동 위주로 필라테스를 했는데 효과가 있었던 것 같다"라고 설명했다.

실제로 출산 후 체중 관리에서 가장 핵심이 되는 요소는 적절한 식단 조절과 근력 관리다. 섭취하는 에너지보다 소비하는 에너지를 높이되, 몸에 필요한 필수 영양소를 골고루 섭취해야 건강을 해치지 않는다.

전문가들은 식사량을 줄일 때 무작정 굶기보다 단백질과 식이섬유 비중을 늘려야 한다고 강조한다. 단백질은 포만감을 오래 유지해주고 근육 손실을 막아주며, 식이섬유는 장 운동을 도와 배변 활동을 원활하게 만든다.

아울러 몸의 중심을 잡아주는 필라테스나 요가 같은 운동은 출산 뒤 늘어진 체형을 바로잡는 데 효과적이다. 유산소 운동으로 체지방을 태우고 근력 운동으로 기초대사량을 올려야 요요 현상 없이 체중을 유지할 수 있다.

<뉴시스>

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