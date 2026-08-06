정준원 "내 장점? 평범하게 생겨…사실적인 외모"

배우 정준원이 배우로서 자신의 매력에 대해 밝혔다.

코미디언 출신 방송인 하지영은 5일 자신의 유튜브 채널에 '[SUB] 정준원의 이야기'라는 제목의 영상을 공개했다.

하지영은 "빌딩 150억원짜리가 있어서 월세를 받고 살아도 충분히 살 수 있다. 뭐하고 싶냐"고 물었다.

정준원은 "여행만 다니면 살 것 같다. 여행 다니는 걸 진짜 좋아한다. '놀기만 하면 성취감이 없어서 재미가 없다'는 그런 얘기를 한다. 전 진짜 재밌게 놀 수 있다"고 했다.

여행을 좋아하는 이유에 대해서는 "자유로워진 게 제일 큰 것 같다. 과거와 다른 게 뭐냐면, 만약 지금 여행을 간다면 촬영 스케줄이 빡빡하니까 빨리 끝내서 다른 공간에서 늘어져서 놀고 맛있는 거 먹고 이러고 싶다(는 마음)"라고 했다.

이어 "예전에는 현실 도피였다. 되게 고통스러운 건 돌아올 때 몇 배로 (타격이) 오더라"고 했다.

또 그는 '저 현실 '남친미'가 사람 미치게 한다'는 댓글에 대해 "저는 그걸 되게 제 장점이라고 생각한다. 주변에 누군가 한 명쯤 있는 평범한 친구들 같이 평범하게 생겼다고 생각한다. 그런 의미에서 집중도 있게 (작품을) 보실 수 있었던 게 아닐까. 제가 막 화려하게 잘생긴 외모가 아니다 보니, 사실적인 외모의 배우가 연기를 하니 그걸 좀 더 그렇게(좋게) 봐주신 것 아닐까"라고 했다.

한편 정준원은 지난 1일 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에 공효진과 새 드라마 '유부녀 킬러' 홍보차 출연한 뒤 태도 논란에 휩싸였다.

방송 이후 일부 시청자들은 정준원의 태도가 지나치게 소극적이었다며 아쉬움을 나타냈다. 출연 기회를 쉽게 얻기 어려운 MBC 간판 예능에 출연한 만큼 보다 적극적인 태도와 진정성 있는 태도를 보여줬어야 한다고 지적했다.

이후 하하는 SNS에서 댓글을 통해 "현장에 있었던 사람인데 너무 귀엽고 재미있었다. 프로 예능인이 아니니 귀엽게 봐주시고 그냥 예능을 즐기셨으면 한다"며 그를 감쌌다.

정준원은 1988년생으로, 2015년 영화 '조류인간'으로 데뷔했다. 이후 지난해 드라마 '언젠가는 슬기로운 전공의생활'을 통해 10년 만에 대중에게 얼굴을 알렸다.

<뉴시스>

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