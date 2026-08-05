경찰특공대 폭발물 분석 실험 중 사고…대원 2명 부상

경북경찰청 소속 경찰특공대에서 5일 폭발물 분석 실험 중 폭발물 파편이 튀어 특공대원 2명이 다치는 사고가 발생했다.



대원들은 안구 등 얼굴을 다쳐 병원으로 이송됐으며, 경찰은 실험 과정에서 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.

경북경찰청. 연합뉴스

사고 당시 현장에는 다친 대원 2명만 있었으며 화재 등 추가 피해는 발생하지 않았다.



경북경찰청과 경북도소방본부 등에 따르면 이날 오후 2시 30분께 안동시 정하동에 있는 경북경찰청 건물에서 경찰특공대원 2명이 폭발물 분석 실험 도중 튄 폭발물 파편에 안구 등 얼굴을 다쳤다.



이들은 금속 기반 화약류 성분을 분석 실험 중이었던 것으로 조사됐다.



다친 대원 2명은 경북경찰청 경찰특공대 소속 30대 경찰관들로 사고 당시 현장에는 이들만 있었던 것으로 파악됐다.



이들은 안동병원으로 이송됐다가 119구급대에 의해 대구 지역 대학병원으로 재이송됐다.



사고로 화재 등 2차 피해는 발생하지 않았다고 경찰은 설명했다.



경찰은 "실험 중에 발생한 사고로 자세한 경위는 추가 확인이 필요하다"고 밝혔다.

<연합>

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