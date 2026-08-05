'달리며 숨은 명소 즐긴다'… 경기관광공사, ‘런 경기’ 개통

달리기와 지역 관광을 하나로 묶은 신개념 로컬 관광 플랫폼이 첫선을 보인다.

경기관광공사는 도내 31개 시·군을 무대로 러닝과 여행을 결합한 통합 플랫폼 ‘런 경기(RUN GYEONGGI)’를 6일 공식 개설한다고 5일 밝혔다. 관광 스타트업과 협력해 구축한 이번 플랫폼은 관람 중심의 관광에서 벗어나 지역의 일상과 문화를 직접 달리며 체험하도록 기획됐다.

경기도와 경기관광공사의 러닝 관광 플랫폼 ‘런 경기(RUN GYEONGGI)’ 홍보 포스터. 경기관광공사 제공

‘런 경기’는 10개 시·군과 협업한 런트립 상품을 비롯해 지역별 러닝 세션, 로컬 관광 콘텐츠를 한곳에서 제공한다. 특히 지역 사정에 밝은 러너 46명으로 구성된 ‘경기페이서31’이 특색 있는 코스를 발굴하고 참가자들과 함께 달리며 숨은 명소를 소개한다.

첫 프로그램은 오는 22~23일 시흥시 거북섬과 웨이브파크 일대에서 1박2일 체류형으로 열리며, 7일부터 참가자 25명을 모집한다. 이어 9월 안성 금광호수 여성 트레일러닝을 비롯해 가평, 양평, 하남 등에서 당일형·체류형 프로그램을 순차적으로 선보인다.

경기관광공사 관계자는 “지역 러너와 관광 자원을 연결해 경기도만의 새로운 러닝 관광 문화를 만들어 가겠다”고 말했다.

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