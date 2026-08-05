韓축구 임시 사령탑 남미 강호전 첫 무대

한국 축구 대표팀의 9∼10월 국제축구연맹(FIFA) A매치 기간 친선경기 상대가 모두 확정됐다. 공개 채용이 진행 중인 대표팀 임시감독이 지휘봉을 잡고 처음 맞붙는 상대들은 남미 강호들이다.



대한축구협회는 5일 “국가대표팀이 오는 9월 국내에서 개최되는 친선경기에서 남미의 에콰도르, 우루과이를 상대한다”고 밝혔다. 대표팀은 추석 연휴 직전인 9월24일 에콰도르와 대결한 뒤 28일 우루과이와 맞붙는다.

이어서 이미 발표한 대로 10월2일 베네수엘라, 6일 우즈베키스탄과 격돌한다. 2026 북중미 월드컵 이후 홍명보 감독이 자진 사퇴하며 지휘봉을 내려놓은 한국 축구 대표팀은 임시감독 체제로 이번 친선경기를 치른다.



에콰도르는 FIFA 랭킹이 25위로 한국(32위)보다 위다. 북중미 월드컵 남미예선 18경기에서 단 5실점만 하며 10개국 중 아르헨티나에 이어 2위로 본선에 오를 정도로 수비력이 돋보이는 상대다. 월드컵 조별리그 최종전에서 독일을 꺾고 32강에 진출한 에콰도르는 32강전에선 개최국 멕시코에 패해 탈락했다. 한국과의 역대 전적은 1승1패다. 최근인 2010년 5월 서울에서 열린 친선경기에서는 한국이 2-0으로 이겼다.



FIFA 랭킹 20위 우루과이는 남미를 대표하는 강호이지만, 북중미 월드컵에서는 스페인, 카보베르데에 이어 조별리그 3위에 머물러 32강 진출에는 실패했다. 한국은 우루과이와 10경기를 치러 1승2무7패로 절대 열세를 기록하고 있다. 월드컵 본선에서도 세 차례 만나 1무2패로 눌렸고, 최근인 2023년 3월 서울에서 치른 친선경기에서도 1-2로 패했다.



9∼10월 A매치 4경기 개최 장소와 킥오프 시간은 현재 협의 중으로 추후 발표될 예정이다.

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