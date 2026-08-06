[경제 단신] 삼성물산 홈닉, 청소·세차 서비스 확대 외

삼성물산 홈닉, 청소·세차 서비스 확대

삼성물산 건설부문은 홈플랫폼 ‘홈닉’(사진)에 이용 빈도가 높은 생활편의서비스 4종을 신규 출시했다고 5일 밝혔다. 삼성물산은 생활 밀착형 서비스 기업과 제휴해 세대 청소 서비스 ‘청연’, 출장 세차와 차량 관리 서비스 ‘갓차’, 반려동물 케어 서비스 ‘와요’, 의료 수거 서비스 ‘픽옷’을 선보였다. 해당 서비스는 지난 6월 말 입주를 시작한 부산 ‘SK드파인광안’에 첫 도입 후 최근 전체 홈닉 단지로 확대 적용됐다.

‘디 올 뉴 아반떼’ 계약… 2398만원부터

현대자동차가 5일 준중형 세단 ‘디 올 뉴 아반떼’(사진)의 주요 사양과 가격을 공개하고 계약을 시작했다. 신형 아반떼는 6년 만에 선보이는 8세대 완전변경 모델로 가솔린 2.0과 1.6 하이브리드 두 가지 파워트레인으로 운영된다. 가솔린 2.0 모델이 모던 2398만원, 프리미엄 2771만원, 인스퍼레이션 3152만원이다. 1.6 하이브리드 모델은 세제 혜택 적용 전 기준 3000만원 이상이다.

한전, 메가프로젝트 이끌 차기 사장 공모

한국전력공사가 회사를 이끌 차기 수장 찾기에 돌입한다. 이재명정부 들어 첫 한전 사장 공모다. 5일 기후에너지환경부에 따르면 한국전력공사 임원추천위원회는 6일부터 차기 사장 공모에 들어간다. 다음 달 19일에 임기가 끝나는 김동철 현 사장의 후임자를 찾는다. 인선을 거쳐 뽑힐 차기 사장의 임기는 3년이다. 다만, 직무수행실적에 따라 1년 단위 연임이 가능하다. 한전은 6일부터 14일까지 등기우편과 이메일, 인편으로 서류를 접수받고, 이후 서류심사와 면접심사를 거쳐 최종 후보를 선정할 계획이다. 이번에 임명될 사장은 3대 메가프로젝트의 전력 지원과 재생 에너지 확장, 발전 공기업 통합 등의 현안을 해결하는 데 주력할 것으로 보인다.

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