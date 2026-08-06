여름철 타이어 공기압 임의로 낮춘다고?

적정 공기압·열·마모 관리 핵심
한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 낮 최고 기온이 40도에 육박하는 폭염과 휴가철 장거리 이동이 겹치는 여름철을 맞아 타이어 관리 요령을 소개했다. 핵심은 타이어의 적정 공기압 유지와 열·마모 관리다.
5일 한국타이어에 따르면 여름철 아스팔트 노면 온도는 평균 50∼60도 이상까지 치솟으며 타이어의 열 부담이 증가한다. 노면 온도가 높으면 타이어 고무에 포함된 오일 성분을 마르게 해 트레드 마모를 가속화하고 균열과 갈라짐, 변형 등을 유발할 수 있다. 여기에 휴가철 장거리 운행과 차량 적재 하중까지 더해지면서 타이어에 가해지는 부담은 더욱 커진다.
우선 제조사 권장 공기압을 유지해 트레드가 노면과 고르게 접촉되도록 하는 것이 중요하다. 기온 상승으로 타이어 내부 공기압이 높아질 수 있지만, 이를 우려해 공기압을 임의로 낮추면 회전 저항이 커지면서 접지면이 넓어져 열이 과도하게 발생한다. 반대로 공기압이 지나치게 높으면 승차감 저하와 외부 충격에 따른 손상 위험이 커질 수 있다.
타이어 종류와 열 관리, 마모 상태도 점검해야 한다. 겨울용 타이어는 낮은 기온에 맞춰 부드러운 고무 컴파운드를 적용하기 때문에 고온 노면에서는 제동 성능과 코너링 안정성이 떨어질 수 있다. 장거리 주행 시에는 2시간마다 휴식을 취해 타이어 열을 식히고, 약 1만㎞ 주행마다 타이어 위치를 교환하면 편마모 예방에 도움이 된다.
한국타이어의 타이어 중심 자동차 토털 서비스 전문점 티스테이션과 온라인 타이어 쇼핑몰 티스테이션닷컴에선 타이어 구매부터 장착 예약까지 가능한 ‘원스톱 서비스’를 제공하고 있다.
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