서정진, 현장 경영 행보… “글로벌 직판 강화”

서정진(사진) 셀트리온그룹 회장이 이달 하반기 매출 강화를 위한 대대적인 글로벌 현장 업무 점검에 나선다.



5일 셀트리온그룹에 따르면, 서 회장은 10일 프랑스 파리로 출국해 유럽 전 국가를 순차적으로 방문한 뒤 미국과 캐나다·일본 등 주요 해외 법인을 찾아 하반기 영업 및 매출 계획 전반을 점검한다. 이번 출장은 단순한 해외 법인 순회가 아닌 하반기 매출 목표의 실행력을 높이기 위한 글로벌 영업 점검이다. 서 회장은 권역별 시장 환경과 제품별 판매 현황, 입찰 및 공급 일정, 출시 국가 확대 계획 등을 확인하고, 현장의 의사결정을 지원할 방침이다.



서 회장은 프랑스 헬스케어 기업 ‘지프레’, 스위스 유통 제약사 ‘아이콘’ 등의 인수 이후 강화한 현지 법인의 영업 시너지와 판매 전략을 살펴볼 계획이다. 이와 함께 유럽 전반의 약국 유통망도 함께 살피면서 병원과 약국으로 구분되는 의약품 핵심 유통 채널 두 곳의 영업력을 동시에 강화한다는 전략이다. 셀트리온은 기존 병원·조달시장 중심의 직판 체계에 더해 약국 직판망까지 본격 확장하며 유럽 시장 내 공급 경쟁력을 높이고 있다.



셀트리온의 올해 상반기 매출은 2조5387억원, 영업이익은 7737억원이다. 전년 동기 대비 각각 40.8%, 97.4% 증가한 역대 최대 반기 실적이다. 기존 제품군의 안정적인 판매와 고수익 후속 제품군의 성장, 글로벌 직판 체계 고도화 등이 실적 성장을 이끌었다. 하반기에는 유럽 주요국의 대규모 입찰에 따른 공급 물량이 본격 반영되고, 연초 대비 목적으로 의료기관의 연말 의약품 재고 확충 수요가 더해질 것으로 예상된다. 셀트리온 관계자는 “(서 회장의) 이번 현장 경영은 글로벌 직판망에서 축적된 시장 정보를 최고경영진의 의사결정과 바로 연결하는 데 의미가 있다”며 “셀트리온은 현지의 시장 변화와 경쟁 상황을 판매 전략에 빠르게 반영해 권역별 사업 계획의 실행 속도를 높여 글로벌 직판 경쟁력을 한층 강화할 계획”이라고 말했다.

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