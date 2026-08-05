나흘째 온열질환 사망자 발생…사망자 21명으로 늘어 작년 추월

기록적인 폭염이 이어지면서 올여름 처음으로 나흘 연속 온열질환 추정 사망자가 발생했다.



올해 사망자는 21명으로 늘어, 작년 같은 기간 사망자 수를 넘어섰다.

충남 일부 지역에 폭염중대경보가 내려진 5일 오후 충남 공주의 한 화훼재배 농장에서 한 농민이 국화 화분에 물을 주고 있다.



5일 질병관리청에 따르면 전날 전국 응급실 500여곳을 찾은 온열질환자는 총 198명으로, 이 가운데 1명이 숨졌다.



온열질환자는 이달 1일 이후 매일 100명 이상 나오는 상황으로, 특히 3일(202명)에 이어 연이틀 200명에 가까운 환자가 발생했다.



전날 사망자는 충북 음성에 거주하는 60대 남성으로, 밭에서 일하다 화를 입었다.



사망자는 그제(3일) 기준으로도 1명이 뒤늦게 추가됐다. 그제 사망자는 경북 경주에 살던 70대 남성으로, 집 마당에서 발견됐다.



이로써 질병청이 올해 5월 15일부터 가동한 온열질환 감시체계에 잡힌 환자는 전날까지 총 2천441명으로 늘었다. 사망자는 21명이다.



올해 전체 온열질환자는 작년 같은 기간(3천238명)의 75% 수준이지만, 사망자는 지난해(20명)를 넘어섰다. 올여름 온열질환이 지난해보다 치명도가 높아졌다는 뜻이다.



단순 치명률을 계산하면 올해는 0.86%로, 작년(0.62%)보다 훨씬 높다.



올여름 온열질환자의 77.1%는 남성, 33.8%는 65세 이상이었다.



질환별로는 열탈진(61.7%), 열사병(16.8%), 열경련(11.5%), 열실신(8.6%) 순으로 많이 발생했다.

폭염 중대경보가 내려진 5일 오전 인천시 미추홀구 주택 재개발 정비사업 현장에서 작업자들이 물을 마시고 있다.



여러 질환 가운데 가장 치명적인 것은 열사병이다.



열사병은 열 때문에 발생하는 급성 질환인 온열질환의 하나로, 중증 질환에 속한다.



열사병 환자는 중심 체온(신체 내부 기관의 온도)이 40도를 넘어가고, 의식 변화나 섬망, 경련 등 중추신경계 기능 장애를 겪게 된다.



열사병은 신속하게 조치하지 않으면 사망에 이를 수 있다.



온열질환을 피하려면 우선 샤워를 자주 하고, 밝은색의 헐렁한 옷을 입는 등 시원하게 지내야 한다. 양산이나 모자로 햇볕을 막는 것도 좋다.



또 갈증을 느끼지 않아도 규칙적으로 물을 자주 마시는 게 좋고, 탈수를 유발하고 숙면을 방해하는 술이나 카페인 음료는 피해야 한다.



환자가 발생하면 즉시 시원한 곳으로 옮겨 체온을 낮춰야 한다.

<연합>

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