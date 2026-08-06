“낙동강 복류수 수질, 안동댐 수준”… 대구 식수 문제 해결 실마리 찾나

대구 시민의 고질적인 식수 문제를 해결하기 위해 대구시가 추진 중인 ‘낙동강 복류수 취수’ 방식이 기존 취수원 이전 사업을 대체할 유력한 대안으로 급부상하고 있다. 지자체 간 갈등으로 오랜 기간 교착 상태에 머물렀던 대구의 식수원 확보 대책이 복류수 도입을 통해 해결의 실마리를 찾는 모양새다.



5일 기후에너지환경부와 대구시에 따르면 양 기관은 이날 대구 달성군 문산정수장에서 ‘복류수 실증 시험 제1차 검증위원회’를 개최했다. 수질?수자원 분야 전문가 10명으로 구성된 검증위원들은 문산정수장 내 실증실험 시설을 직접 둘러보며 장기적인 취수가능량과 시설 규모의 적정성, 사계절 운영 시의 안정성 등을 다각도로 점검했다. 앞서 정부는 대구 먹는 물 문제 해결을 위한 낙동강 취수원 다변화 사업 방식으로 ‘복류수 활용’을 택하고 지난 6월부터 실증에 들어갔다. 복류수는 강바닥 모래?자갈층으로 스며 지표면 아래를 흐르는 물로 오염물질이 자연 여과된 상태다. 이를 정수장에 공급하면 정수 효율이 향상돼 더 깨끗한 수돗물을 공급할 수 있다.



지난 한 달여간 매일 30t 이상의 낙동강 물을 여과해 실증한 결과, 총유기탄소 33~42%, 총인 66~69%, 조류독소 82~86%, 탁도는 89~95%까지 낮아진 것으로 확인됐다. 이는 기존 취수원 이전 사업의 대안이었던 안동댐 물과 비교해도 손색없는 수질이다. 하지만 검증위원회는 단순한 수질 개선 효과에만 안주해서는 안 된다고 지적했다. 계절별 유량 변동과 장마철 유실, 겨울철 수온 변화 등 외부 변수가 다양한 만큼 향후 수십 년간 안정적으로 수량을 확보할 수 있는지 현장 중심의 치밀한 분석이 뒷받침되어야 한다고 지적했다.



장재옥 시 맑은물추진단장은 “이번 검증은 복류수 취수 방식의 기술적 안정성을 과학적으로 입증하고 시민의 공감과 신뢰를 얻는 중요한 분기점이 됐다”며 “앞으로 모든 과정을 투명하게 공개해 시민들이 안심하고 마실 수 있는 맑은 물 공급 체계를 근본적으로 세워 나가겠다”고 말했다.

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