위험한 한여름 야외 운동…폭염에 프로야구 사상 첫 전면 취소

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

한국야구위원회(KBO)는 5일과 6일 열릴 예정이던 KBO리그 및 퓨처스리그 전 경기를 전격 취소했다. 폭염을 이유로 1군과 2군 경기가 한꺼번에 취소된 것은 프로야구 역사상 처음 있는 일이다.

이날 결정을 앞당긴 결정적인 원인은 전날 열린 인천 경기였다. 당시 관중석에서 온열질환 의심 신고가 무려 25건이나 접수됐다.

그중 한 명의 관중은 상태가 심각하게 악화하여 심폐소생술을 받고 간신히 의식을 되찾았다.

가만히 앉아 있는 사람들조차 들것에 실려 나가는 극단적인 폭염이 일상을 덮친 것이다.

◆ 프로야구 이틀 멈춘 폭염과 관중석 심정지 사태

이번 사태로 KBO는 관람객과 선수단의 안전에 심각한 위협이 될 수 있다고 판단하여, 종합적인 안전 대책이 마련될 때까지 이날부터 내일까지 잠실, 광주, 인천, 대구, 사직 등 5개 구장에서 열릴 예정이던 1군 경기를 일제히 취소했다.

앞서 KBO는 지난 4일에 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 내놨다. 폭염중대경보가 발효된 지역의 경기는 당일 낮 1시 전까지 취소를 신속히 결정하기로 했다.

폭염경보 단계에서는 홈 구단 의견을 적극 반영해 최대 1시간까지 경기 시작을 늦출 수 있도록 규정했다.

폭염중대경보는 6월 1일 시행된 3단계 폭염특보 체계의 가장 높은 단계이다. 일 최고 체감온도 38도 이상이거나 일 최고기온 39도 이상이 예상될 때 즉각 발효된다.

새로운 세칙이 적용된 첫날인 4일 폭염중대경보가 내려진 서울 잠실과 광주 경기가 곧바로 취소됐다.

반면 폭염경보 단계에 머문 인천 경기는 예정대로 강행됐는데, 결과적으로 이 경기에서만 온열질환 의심 신고가 25건 접수됐다.

KBO는 10개 구단 단장과 프로야구선수협회 관계자가 참석하는 긴급 실행위원회를 개최하고 폭염 관련 경기 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 다시 세밀하게 논의할 예정이다.

이러한 가운데 땀을 내어 더위를 이긴다는 ‘이열치열’식 야외 운동을 고집하는 사람들은 여전히 많다.

전문가들은 40도에 육박하는 현재 기온에서 이열치열 방식은 인체의 체온 조절 시스템을 완전히 무너뜨리는 치명적인 촉매로 작용한다고 강하게 경고한다.

◆ 더위를 더위로 이긴다는 이열치열의 치명적 함정

관중석에 앉아 있는 사람들의 피해가 이 정도라면 뙤약볕 아래에서 직접 몸을 움직이는 사람들의 신체 조건은 훨씬 더 가혹하다.

이열치열은 열을 열로써 다스린다는 뜻을 담고 있다. 복날에 펄펄 끓는 삼계탕을 먹거나 사우나에서 땀을 빼는 방식이 대표적이다. 한여름에 두꺼운 땀복을 입고 달리는 행위 역시 이열치열의 일환으로 널리 통용된다.

과거의 일반적인 여름철 기온에서는 뜨거운 음식을 먹거나 운동으로 땀을 배출하는 방식이 일정 부분 효과가 있었다.

피부 표면에서 땀이 대기 중으로 증발하면서 일시적으로 체온을 낮추는 긍정적인 작용을 했다. 인체가 체내의 끓는 열을 외부로 내보내는 가장 주된 통로가 바로 땀의 증발이기 때문이다.

하지만 기온이 인체의 정상 체온을 훌쩍 넘어서는 현재의 상황은 전혀 다르다. 특히 습도까지 비정상적으로 높은 폭염에서는 인체의 자연 냉각 구조가 전혀 작동하지 않는다.

땀을 아무리 많이 흘려도 공기 중으로 증발하지 못하고, 결국 체온은 지속해서 치솟고 수분과 필수 전해질만 몸 밖으로 쓸데없이 빠져나가게 된다.

스포츠 생리학 및 응급의학 전문가들은 “40도에 육박하는 폭염에서 무리한 야외 운동은 단순히 건강을 해치는 것을 넘어서 급성 온열질환을 직접적으로 유발한다”고 지적한다.

◆ 인체의 실제 생존 한계는 습구온도 30.6도

땀을 통해 체온을 정상적으로 조절할 수 있는 인체의 한계는 기온과 습도를 함께 반영한 습구온도로 가늠한다. 과거부터 널리 인용된 인체 생존 한계선은 습구온도 35도였다.

이는 기온 35도에 습도 100%이거나 기온 46도에 습도 50%인 매우 가혹한 상태에 해당한다.

그런데 최근 실제 사람을 대상으로 진행한 측정값은 이 기준보다 훨씬 낮게 나타났다.

미국 펜실베이니아주립대 연구진이 특수 열 환경 챔버에서 젊고 건강한 성인의 심부 체온을 정밀하게 측정한 결과 실험 참가자들이 체온을 더는 스스로 조절하지 못하는 임계환경한계는 습구온도 30.6도에서 명확하게 나타났다.

건강한 젊은 성인의 신체 한계조차 30도를 갓 넘는 수준에 불과한 것이다.

특히 고령자나 기저질환자의 생존 한계는 훨씬 더 빠르게 찾아온다. 더욱이 무리한 야외 운동으로 체내 열 생산을 스스로 급격히 늘리는 사람의 신체 한계는 더욱 앞당겨진다.

40도에 육박하는 최근의 폭염은 높은 습도를 동반하는 경우가 대부분이다. 따라서 여름철 야외 운동의 실질적인 위험 구간은 기상청의 단순 예보 기온만으로는 짐작하기 어렵다.

세계보건기구(WHO)와 스포츠 의학계의 폭염기 야외 활동 권고안에 따르면 기온이 체온보다 높은 극한의 환경에서는 강도 높은 유산소 운동을 15분 이상 지속할 경우 열사병 발병 확률이 평상시 대비 4배 이상 급증하는 것으로 나타났다.

야외 운동 중 피부가 건조해지거나 맥박이 분당 120회를 초과하고 어지럼증이나 두통이 발생한다면 즉각 활동을 멈추고 냉각 처치를 통해 심부 체온을 낮춰야 한다.

이는 신체의 체온 조절 중추가 스스로 버틸 수 있는 물리적 한계에 봉착했다는 명확하고 치명적인 신체 경고 신호이기 때문이다.

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