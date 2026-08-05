‘임영웅 콘서트’ 편하게 보러 가세요…‘카카오 T 셔틀’ 뜬다

카카오모빌리티가 다음달 개최되는 ‘2026 임영웅 콘서트’ 관람객의 안전하고 편리한 이동을 위해 ‘카카오 T 셔틀’을 운영한다고 5일 밝혔다.

가수 임영웅. 임영웅 인스타그램 계정 캡처

카카오모빌리티는 대규모 관람객의 안전하고 편리한 이동을 지원해 온 셔틀 서비스 운영 노하우와 체계적인 안전 관리 역량을 바탕으로 오는 9월 4~6일 경기 고양시 고양종합운동장에서 개최되는 ‘2026 임영웅 콘서트’의 셔틀 운행사로 선정됐다.

카카오 T 셔틀은 콘서트, 페스티벌, 지역 축제 등 다양한 행사장까지 편리하게 이동할 수 있는 사전 예약형 서비스다.

복잡한 대중교통이나 번거로운 자차 이용 대신 내 주변의 지정된 탑승 장소에서 출발해 목적지까지 직행으로 이동할 수 있어 편의성이 높다. 행사 지연 등 현장 상황 변동 시에도 운행사가 상황에 맞춰 안내 문자를 발송해 관람객이 차질 없이 이동할 수 있도록 지원한다.

카카오모빌리티는 임영웅의 팬덤 ‘영웅시대’ 등 다양한 연령대의 관람객을 고려해 콘서트 당일에는 카카오 T 셔틀 승하차 구역에 안전요원을 배치해 동선 안내와 승하차를 도와 현장 혼잡을 최소화할 방침이다.

카카오모빌리티가 다음달 개최되는 ‘2026 임영웅 콘서트’ 관람객의 안전하고 편리한 이동을 위한 ‘카카오 T 셔틀’을 운영한다고 5일 밝혔다. 카카오모빌리티 제공

셔틀 이용 희망자는 카카오 T 애플리케이션(앱) ‘셔틀’ 메뉴에서 출발지, 일시, 왕복 여부 등을 선택해 간편하게 예매할 수 있다. ‘탑승권 보내기’ 기능을 활용하면 지인이 대신 예매한 탑승권도 카카오톡으로 손쉽게 전달해 편리하게 셔틀을 이용할 수 있다.

운행 노선은 전국 관람객의 이동 편의를 위해 수도권 21곳과 지방 주요 거점 18곳 등 총 39개 노선으로 구성됐다.

수도권은 강남역·서울역·잠실역 등 서울 주요 지하철역 10곳과 동탄역·수원역·부평역 등 경기·인천 거점 11곳에서 운행한다. 지방은 부산·대구·광주·대전·울산 등 광역시를 비롯해 천안·청주·전주·강릉 등 전국 주요 도시에서 출발한다.

노선별 요금 등 세부 사항은 카카오 T 앱 셔틀 예매 페이지에서 확인 가능하며, 노선별 운행 여부는 탑승일 기준 5일 전에 확정한다.

카카오모빌리티 관계자는 “‘2026 임영웅 콘서트’ 카카오 T 셔틀은 현장 안내부터 승하차까지 관람객의 안전한 이동을 지원할 예정”이라며 “행사장을 찾는 국내외 관람객의 편의를 높이고, 이용자 니즈에 맞춘 차별화된 이동 경험을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

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