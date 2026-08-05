‘700억 건물주’ 서장훈, 임대 철학 공개…“세입자 먼저 내보낸 적 없어”

EBS 1TV ‘서장훈의 이웃집 백만장자’ 화면 캡처

‘700억 건물주’로 알려진 방송인 서장훈이 약선명인 이경애의 안타까운 사연을 듣고 자신의 임대 철학을 공개한다.

5일 방송되는 EBS 1TV ‘서장훈의 이웃집 백만장자’에서는 대통령상을 세 차례 수상한 50년 경력의 약선 요리 연구가 이경애가 출연해 가난과 좌절을 딛고 대한민국 대표 약선명인이 되기까지의 인생사를 들려준다.

이날 방송에서는 화려한 성공 뒤에 숨겨진 이경애의 굴곡진 삶이 공개된다. 그는 어린 시절 아버지의 노름빚으로 극심한 생활고를 겪으며 “생강밭에서 생강을 캐 먹고, 머리카락을 잘라 팔아 먹을 것을 마련했다”고 회상한다. 배고픔을 달래기 위해 마셨던 ‘약재 달인 물’은 훗날 그의 약선 요리 철학의 출발점이 됐다.

이경애의 외식업 도전은 일수를 빌려 어렵게 문을 연 작은 중국집에서 시작됐다. 장사 경험도, 자본도 부족했지만 뛰어난 손맛 덕분에 손님이 몰리며 빠르게 입소문을 탔다. 그러나 장사가 잘되자 경쟁 업체가 건물을 통째로 매입했고, 결국 개업 6개월 만에 가게를 비워야 했다.

이후 생계를 위해 남편은 사우디아라비아로 떠났고, 부부는 4년 동안 떨어져 지냈다. 남편이 힘들게 모아온 돈으로 다시 커피숍을 차렸지만 이번에도 3년 만에 건물주로부터 퇴거를 요구받으며 터전을 잃었다.

잇따른 건물주의 횡포를 들은 서장훈은 “건물주들은 왜들 그러나 모르겠다”며 안타까움을 드러냈다. 이어 “참고로 저는 지금까지 단 한 번도 세입자를 먼저 내보낸 적이 없다”고 밝혀 현장에 웃음을 안겼다.

연이은 실패에도 이경애는 포기하지 않았다. 어린 시절 배고픔을 잊기 위해 마셨던 ‘약재 달인 물’에서 새로운 가능성을 발견한 그는 남편과 함께 약선 식당을 열었다. 또다시 임대 문제를 겪을 수 있다는 불안감에 대출까지 받아 직접 땅을 매입해 논밭 한가운데 식당을 짓는 과감한 결단을 내렸다.

주변에서는 무모한 도전이라는 우려가 이어졌지만 결과는 달랐다. 식당은 개업 1년 만에 하루 최대 매출 2000만 원을 기록하며 지역을 대표하는 맛집으로 자리 잡았다. 이경애는 당시를 떠올리며 “은행에 갈 시간도 없어 쌀자루에 돈을 넣고 베고 잤다”고 회상해 놀라움을 안겼다.

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