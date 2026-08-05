“한국, 2031년까지 전 세계 ‘메모리 최강’ 유지할 것”

한국이 2031년까지 전 세계 메모리 분야에서 최강의 지위를 유지할 것이라는 전망이 나왔다.

프랑스 시장조사업체 욜그룹의 조지핀 라우 분석가는 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주에서 열린 메모리 행사 ‘FMS 2026’에서 이같이 전망했다.

라우 분석가는 한국 정부가 5년 내 웨이퍼 생산량을 갑절로 늘리겠다는 계획을 수립하고, 삼성전자와 SK하이닉스도 적극적으로 투자를 전개하고 있다는 점을 근거로 들었다.

삼성전자, SK하이닉스(왼쪽부터). 뉴시스·연합

이와 관련한 메모리 소비 지형도는 미국의 대(對)중국 반도체 규제로 크게 변화하고 있는 상황이다. 미국의 메모리 소비 비중은 2021년 37%에서 지난해 52%로 15%포인트 급증했다. 규제를 맞은 중국의 비중은 같은 기간 35%에서 29%로 6%포인트 하락했다. 미국과 중국의 메모리 소비 비중 합산치는 72%에서 81%로 9%포인트 늘어났다.

라우 분석가는 현재 메모리 반도체 시장이 학습 중심의 ‘인공지능(AI) 1.0’ 단계를 넘어 추론 중심의 ‘AI 2.0’ 단계에 진입했다고 분석했다. AI 2.0 단계에서는 제품 개발 주기가 극적으로 짧아져 메모리 생산자들은 기존 신제품 개발 기간을 통상 18개월에서 약 12개월로 단축시켜야 하는 상황에 직면해 있다고 설명했다.

반면 AI 시대의 최고 수혜 기업인 엔비디아의 영향력은 상대적으로 낮아질 것이라는 전망이 나왔다. 대만 시장조사업체 트렌드포스의 에이브릴 우 수석연구부사장은 “엔비디아의 HBM 시장 점유율이 지난해 66%에서 올해 58% 수준으로 내려앉을 것”이라고 전망했다.

이는 구글의 자체 칩 텐서처리장치(TPU)를 비롯해 대형 클라우드 서비스 기업들이 엔비디아 칩 대신 주문형반도체(ASIC) 도입을 적극 늘리고 있는 것에 따른 분석이다.

중국의 메모리 기업의 기술 성장도 언급됐다. 욜그룹은 창신메모리(CXMT)의 D램 제품을 분석한 결과 업계 선두 업체들이 지난 2019년 완성한 1z 공정(10㎚급 3세대)에 도달한 것으로 나타났다고 했다.

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