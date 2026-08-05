수능 성적 올린 재수생 10명 중 8명이 통제한 ‘숨은 걸림돌’

2025년 11월 13일 동대전고등학교에서 수험생들이 2026학년도 대학수학능력시험을 준비하고 있다. 대전=연합뉴스

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 100여일 앞으로 다가오면서 성적이 향상한 재수생의 학습 비법에 이목이 쏠리고 있다. 수능 성적이 상승한 재수생 10명 중 8명은 인간관계를 제한한 것으로 드러났다.

입시정보 플랫폼 진학사는 지난 2월9일부터 3월2일까지 2026학년도 수능에서 성적이 오른 재수생 842명을 대상으로 한 온라인 설문조사 결과를 5일 공개했다.

조사 결과에 따르면 응답자의 83.7%가 재수 기간 중 인간관계를 줄였다고 답했다. 구체적으로는 ‘필요한 연락만 유지했다’가 58.3%(491명)로 절반을 넘었고 ‘거의 차단했다’는 응답도 25.4%(214명)를 차지했다. ‘현역(고3) 때와 비슷하게 유지했다’는 응답은 7.4%(62명)에 그쳤다. 이외에도 ‘주말에만 만났다’는 8.1%(68명), ‘기타’는 0.8%(7명)에 머물렀다.

절제의 대상은 인간관계에만 그치지 않았다. 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 등 미디어 사용 시간도 대폭 줄였다.

성적이 향상된 재수생 4명 중 3명(74.9%·631명)은 미디어 이용을 통제했다. 세부적으로는 ‘최소한으로 사용했다’가 62.4%(525명)로 과반수를 차지했고 ‘완전히 차단했다’는 12.6%(106명)을 기록했다. 반면 ‘현역(고3) 때와 비슷하게 사용했다’는 20.9%(176명), ‘오히려 더 많이 사용했다’는 4.2%(35명)로 나타났다.

이번 조사 결과는 성적이 오른 재수생들이 인간관계와 미디어 접촉을 줄이며 학습에 몰입할 수 있는 환경을 만들었음을 보여준다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 “중요한 것은 인간관계를 일률적으로 끊거나 미디어를 무조건 차단하는 것이 아닌 자신의 학습 리듬을 흔드는 요소가 무엇인지 점검하고 조절하는 것”이라며 “학습 계획과 함께 인간관계, 미디어 사용, 휴식 시간을 현실적으로 관리해 수능일까지 유지할 수 있는 생활 리듬을 만드는 전략이 중요하다”고 조언했다.

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