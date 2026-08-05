'냉음료 마시고 힘을'… 인천공항 물류단지 폭염 이상무

인천국제공항공사는 폭염 속 국가 수출 최일선 현장인 인천공항 화물터미널 및 물류단지 근무자들을 격려하고 현장 소통을 강화하기 위해 ‘찾아가는 인천공항 아이스 데이’ 행사를 개최했다고 5일 밝혔다.

인천공항 화물터미널 및 물류단지에는 약 800개의 항공사 및 물류기업이 입주해 있다. 이 곳에서는 유기적인 협업을 통해 국가 핵심 전략산업인 반도체 등 항공화물을 안정적으로 처리하며 인천공항의 세계적인 물류 경쟁력을 뒷받침하고 있다.

4일 인천공항 화물터미널에서 진행된 ‘찾아가는 인천공항 아이스 데이’ 행사에서 인천국제공항공사 김범호 사장직무대행(왼쪽첫 번째)과 김창규 운영본부장(왼쪽 두 번째)이 항공물류 현장 근무자에게 음료를 전달하고 있다.

이번 행사는 폭염 속 항공물류 최일선 근무자들의 노고를 격려하기 위해 4일부터 이틀동안 진행됐다.

공사는 양일간 인천공항 화물터미널 및 물류단지 내 총 18개소에 냉음료 제공이 가능한 커피 트럭을 배치해 현장 근무자들에게 약 1만 잔의 음료를 제공했다.

특히 4일에는 인천국제공항공사 김범호 사장직무대행 및 경영진이 화물터미널 현장을 방문해 근무자들에게 냉음료를 제공하고 폭염 대책 및 시설물 등도 점검했다.

또 현장 근무자와의 소통시간을 통해 인천공항의 화물 경쟁력 강화 및 근무환경 개선을 위한 다양한 건의사항을 청취했다.

이번 격려행사는 공사가 지속적으로 추진하고 있는 인천공항 화물터미널 및 물류단지 근무환경 개선 지원사업의 일환이다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “폭염 속에서도 국가 수출의 최일선을 책임지고 있는 항공물류 근무자들의 노고에 감사드린다”며 “앞으로도 입주기업과 소통을 강화하고 다양한 지원정책을 확대함으로써 국가 수출 관문인 인천공항의 물류 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 인천공항의 지난해 국제화물 실적은 약 295만t으로 국제공항협의회(ACI) 기준 세계 3위를 기록했다. 특히 반도체 수출의 99%(금액 기준)를 안정적으로 처리하며 대한민국 경제 관문 역할을 충실히 수행하고 있다.

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