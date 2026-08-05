파주시, ‘파프렌즈’로 청소년 교통비 부담 줄인다

경기 파주시가 청소년을 대상으로 한 교통복지 정책을 확장하고 나섰다.

5일 파주시에 따르면 청소년 교통비 부담을 완화하기 위해 추진하고 있는 ‘파프렌즈’ 사업 참여 인원은 총 1831명으로 집계됐다.

올해 4월부터 6월까지 정산한 환급금 1468만원은 524명의 청소년에게 이달 중 지역화폐로 지급할 예정이다.

‘파프렌즈’는 경기도 지원사업과 별개로 파주시가 자체적으로 추진하는 청소년 교통복지 정책이다.

마을버스를 이용하는 청소년에게 연간 최대 24만원의 추가 혜택을 제공하고 있다.

이에 마을버스와 파프리카(학생 전용 통학버스)를 이용하는 청소년들이 늘고 있으며, 시는 파프리카(17대) 운정동·금촌동·문산읍 노선 이용 청소년과 일반 마을버스 이용 청소년까지 폭넓게 지원하고 있다.

박한수 버스정책과장은 “청소년과 학부모의 관심 속에 사업이 안정적으로 운영되고 있다”며 “앞으로도 이용 현황을 면밀히 분석해 보다 많은 청소년이 혜택을 체감할 수 있도록 지원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지