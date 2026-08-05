인천 검단·송도 3개 학교 신설 본격화… 시교육청, 중투심 승인

인천 검단·송도 지역 3개 학교의 신규 건립이 본격화할 전망이다. 인천시교육청은 3일 교육부 ‘2026년 제3차 중앙투자심사’에 최초 의뢰한 이번 학교의 신설 사업이 모두 적정 승인을 받았다고 5일 밝혔다.

심사를 통과한 곳은 (가칭)검단5중학교·검단9유치원·송도아라1초등학교 3곳이다. 대규모 공동주택 입주에 따른 학생 유입 대응과 기존 학교의 과밀 학급 해소를 위해 추진됐다. 기존 조건부 승인됐던 (가칭)검단10초의 개교 적정성도 인정받아 검단 일대의 교육 여건 개선에 속도가 붙을 전망이다.

인천시교육청의 전경. 인천시교육청 제공

검단신도시 세 번째 중학교인 검단5중은 불로동에 특수학급 1학급 포함 총 40학급으로 2030년 3월 개교를 목표로 추진된다. 공동주택 약 1만세대 입주로 유입되는 중학생 1100여명을 배치, 인근 학교의 과밀 해소에 더해 학생들 균형 배치가 가능할 것으로 기대된다.



단설인 검단9유치원은 일반 12학급, 특수 3학급에 2030년 3월 문을 열 예정이다. 2030년 3월 개교를 계획 중인 송도아라1초교는 병설유치원을 비롯해 총 41학급 규모다. 시교육청 관계자는 “지역 개발에 따른 수요를 면밀히 분석해 균형 잡힌 여건을 구축해 나가겠다”고 말했다.

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