일하는 고령층 1000만 시대…월평균 연금은 최저생계비 ‘반토막’

일하는 고령층(55~79세)이 전년 동월 대비 약 34만명 증가한 1012만명 이상을 기록하며, 통계 작성 이래 처음으로 1000만명을 넘어섰다. 고령층 10명 중 7명은 평균 73세 이후까지도 계속 일하기를 희망했으며, 근로를 희망하는 이유로는 절반 이상이 ‘생활비 보탬’을 꼽았다.

서울 시내 작업장에서 고령 신규채용자가 일하는 모습. 뉴시스

국가데이터처는 5일 이 같은 내용이 담은 ‘2026년 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과’를 발표했다. 이 조사에서는 관련 법령상 고령자 지원 기준이 되는 최저 연령을 고려해 55세 이상을 고령층으로 분류했다.

데이터처에 따르면 올해 5월 기준 고령층 인구(55~79세)는 1701만7000명으로, 그 중 취업자는 1012만 5000명으로 파악됐다. 이는 전년동월대비 34만5000명이 증가한 수치다. 고용률은 59.5%로 전년동월과 동일했다. 실업자는 23만8000명으로 전년동월대비 7000명 증가했으며, 실업률은 2.3%로 전년동월과 같았다.

일하는 고령층이 늘면서 같은 직장에서 더 오래 일하는 경향도 파악됐다. 태어나서 한 번이라도 취업 경험이 있는 이들 중 가장 오래 근무한 일자리에서 지금도 근무하는 비중은 30.5%로, 작년보다 0.4%포인트 상승했다.

근속 기간별로 구성비를 보면 10∼20년 미만은 28.7%, 30년 이상 22.5%, 20∼30년 미만 19.9% 순이었다. 10∼20년 미만 비중만 1년 전보다 0.2%포인트 하락했다.

가장 오래 근무한 일자리를 그만둔 사람의 사직 당시 평균 연령은 53.0세로, 작년보다 0.1세 높아졌다. 그만둔 이유는 ‘사업부진, 조업중단, 휴·폐업’(24.9%)이 가장 많았고, ‘건강이 좋지 않아서’(22.1%), ‘가족을 돌보기 위해’(15.2%) 순으로 높았다.

장래에 일하기를 원하는 고령자는 1178만2000명으로, 1년 사이에 36만1000명 증가했다. 장래 근로 희망 비중은 69.2%다. 역대 최고치를 기록한 작년보다는 0.2%포인트 하락했지만, 역대 두 번째로 높은 수준이다.

이들이 근로를 희망하는 평균 연령(희망 은퇴 시점)은 73.6세로 1년 전보다 0.2세 늘었다.

근로 희망 사유로는 ‘생활비 보탬’(53.4%)이 가장 컸다. 여전히 과반이지만, 작년과 비교해 1.0%포인트 낮아졌다. 2019년(60.2%) 이후 계속해서 하락하는 추세다. 뒤를 이은 ‘일하는 즐거움’(36.7%)은 0.6%포인트 올랐다. 2021년(33.1%) 이후 5년 연속 상승세다.

이런 가운데 연금 수령액은 여전히 최저 생계비에 못 미치는 것으로 나타났다. 고령층 중 지난 1년간 연금 수령자 비중은 52.7%(896만9000명)로, 작년보다 1.0%포인트 상승했다.

월평균 연금 수령액은 88만원으로 2.1% 늘었지만, 여전히 1인 가구 최저 생계비(154만원)에는 한참 못 미쳤다. 수령액을 구간별로 보면 25만∼50만원 미만(37.7%)이 가장 많았고, 50∼100만원 미만(33.2%), 150만원 이상(15.9%)이 뒤를 이었다.

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