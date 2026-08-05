한국자동차환경협회, 미래차 충전인프라 교육 수료생 179명 배출

한국자동차환경협회는 기후에너지환경부 소관 전문인력양성사업의 일환으로 추진한 ‘2025년 미래차 충전인프라 전문인력양성 교육 과정’을 마무리하고, 총 179명의 미래차 충전 분야 전문인력을 배출했다고 4일 밝혔다.

이번 교육은 전기차 보급 확대와 충전 인프라 구축이 빠르게 진행되는 가운데 산업 현장에서 필요한 실무형 전문인력을 양성하기 위해 마련됐다. 협회는 교육 과정 기획부터 운영, 사후관리까지 전 과정을 수행하며 미래차 충전산업의 전문인력 양성을 지원했다.

교육 과정은 현장 수요를 반영한 실무 중심 커리큘럼으로 구성됐다. 미래차 충전인프라의 기본 개념과 현장 기초 역량을 익히는 ‘초급 과정(40시간)’, 심화 이론과 실습을 통해 현장 실무 능력을 높이는 ‘고급 과정(80시간)’, 생성형 AI 활용과 문서 자동화 등 재직자의 업무 효율 향상을 지원하는 ‘재직자 과정’ 등 수준별 교육을 운영했다.

그 결과 당초 목표 인원인 140명을 39명 웃도는 179명의 수료생을 배출하며 목표 대비 127.9%의 달성률을 기록했다. 과정별로는 초급 과정 85명, 고급 과정 53명, 재직자 과정 41명이 교육을 수료했다.

협회는 교육 종료 이후에도 온라인 학습관리시스템(LMS)을 통해 총 4만3345개의 마이크로러닝 콘텐츠를 제공하며 지속적인 학습을 지원하고 있다.

또한 ㈜유플러스아이티 인천에너지제작소 탐방, 성과공유회, 채용설명회 등을 운영해 유플러스아이티, 르노코리아 등 관련 기업과의 취업 연계와 컨설팅도 지원했다.

한국자동차환경협회 관계자는 “이번 교육을 통해 미래차 충전산업을 이끌 전문인력을 성공적으로 양성할 수 있었다”며 “앞으로도 산업 현장에서 요구하는 실무 중심 교육을 지속 확대해 미래차 충전산업의 경쟁력 강화와 전문인력 양성에 기여하겠다”고 말했다.

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