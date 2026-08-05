퓨어바이오, 노각나무 발효 추출물 특허 등록…양자컴퓨팅 공동연구 추진

경남 진주에 위치한 신약 및 바이오 원료 개발 기업 퓨어바이오가 한국 자생식물인 노각나무 유래 조성물을 활용한 항암 관련 기술의 국내 특허 등록을 완료하고, 천연물 기반 바이오 소재의 산업화에 나설 계획이라고 밝혔다.

이번에 등록된 특허는 ‘노각나무 발효 추출물을 유효성분으로 포함하는 암 예방 또는 치료용 조성물’에 관한 기술이다. 퓨어바이오는 글로벌 권리 확보를 위해 국제특허출원(PCT)과 미국 특허 출원도 진행하며 해외 시장 진출을 위한 지식재산권 포트폴리오를 확대하고 있다.

노각나무는 우리나라 남부 지역의 산림을 중심으로 제한적으로 자생하는 식물이다. 회사 측은 해외에서 원료 확보가 쉽지 않은 국내 고유 바이오자원이라고 설명했다.

퓨어바이오는 노각나무 추출물을 대상으로 세포 분화와 신경세포 보호 작용을 연구하는 스크리닝을 진행한 결과, 비교 물질 대비 항노화, 항염, 항균, 항산화 활성을 보인 성분인 Ampelopsin(암펠롭신)과 Taxifolin(탁시폴린)을 확인했다고 밝혔다.

이를 기반으로 치매와 알츠하이머병, 시력 보호, 탈모 등 다양한 분야에 적용할 가능성을 검토하는 천연물 기반 기술을 축적해 왔다고 설명했다.

이번 특허 등록을 계기로 퓨어바이오는 노각나무 유래 물질을 활용한 항암 바이오 소재 연구를 확대하고, 신약과 기능성 바이오 원료 개발에도 나설 계획이다.

회사 측은 이번 성과가 국내 자생식물의 산업적 활용 가능성을 높이고 해외 천연물 자원 의존도를 줄일 수 있는 사례가 될 것으로 기대하고 있다. 또한 국내 생물자원을 기반으로 관련 기술을 확보함으로써 생물주권 강화와 K-바이오 소재의 글로벌 경쟁력 제고에도 기여할 수 있을 것으로 보고 있다.

연구개발 역량 강화를 위해 퓨어바이오는 정재호 교수가 이끄는 연세대학교 양자사업단과 ‘양자컴퓨팅 기반 차세대 바이오의약품 개발’을 위한 업무협약(MOU)도 체결했다. 양 기관은 노각나무를 활용한 신약 후보물질과 바이오 소재 개발을 공동으로 추진하고 있다.

협약에 따라 양 기관은 양자컴퓨팅 기술을 활용해 노각나무 유래 성분과 질환 표적 간 상호작용을 분석하고, 이를 바탕으로 바이오의약품 개발 가능성을 검토할 예정이다. 이를 통해 천연물 기반 신약 후보물질 탐색과 검증에 소요되는 시간과 비용을 줄이고, 후보물질 발굴의 정확도와 효율성을 높이는 것을 목표로 한다는 계획이다.

연세대학교 양자사업단 정재호 단장은 “노각나무 기반 항암 원천기술과 양자컴퓨팅을 접목한 이번 연구는 천연물 신약과 바이오 원료 개발의 새로운 가능성을 제시하는 시도”라며 “양 기관의 연구 역량을 결합해 실질적인 바이오의약품 개발 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

퓨어바이오 박시향 대표는 “이번 특허 등록은 항암 분야의 원천기술을 확보했다는 의미와 함께 한국 자생식물인 노각나무의 잠재적 가치를 세계 시장에 알리는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 국내 생물자원을 활용한 독자 기술을 지속적으로 확보하고 글로벌 천연물 바이오 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

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