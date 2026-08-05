캄보디아 단속 피해 카자흐로…한국인 스캠 조직원 19명 검거

캄보디아에서 활동했던 스캠(사기) 조직원들이 중앙아시아 카자흐스탄으로 도피해 활동을 이어가다 경찰에 붙잡혔다. 캄보디아에서 발생한 한국인 대학생 사망사고로 동남아시아 내 스캠 조직에 대한 단속이 심해지자 중앙아시아 지역에서 범행을 다시 저지르는 ‘풍선효과’가 확인된 것이다. 조직 총책과 관리자인 중국인 2명은 현재 중국에 거주하는 것으로 파악하고 수사 중이다.

범정부 합동 ‘초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)’는 지난달 23일 카자흐스탄 당국과 일명 ‘바늘(INE)’ 작전을 통해 현지에서 한국인 스캠 조직원 14명을 붙잡아 국내로 송환했다고 5일 밝혔다. 바늘이라는 작전명에는 풍선효과를 터뜨린다는 의미를 담았다. 국내에 체류 중인 한국인 조직원 5명도 함께 붙잡았다. 19명 중 14명은 이미 구속됐고, 나머지는 구속 절차가 진행 중이다.

한국인 스캠(사기) 조직원들이 지난달 한국 정부와 카자흐스탄의 합동작전으로 검거돼 신원확인 절차를 밟고 있다. 경찰청 제공

이들은 캄보디아 시아누크빌을 거점으로 활동하다 지난해 말 스캠 조직에 대한 단속이 강화되자 인근 베트남 호치민으로 이동했다가 지난 4월 카자흐스탄으로 넘어온 것으로 조사됐다. 이들은 카자흐스탄 최대 도시인 알마티 지역에 콜센터를 차리고 스캠 범죄를 이어갔다.

경찰은 이번 작전을 통해 스캠 조직이 동남아 지역을 벗어나 제3의 지역으로 근거지를 이동하는 ‘2차 풍선효과’의 실체를 확인했다고 설명했다. 경찰 관계자는 “카자흐스탄은 통신망, 한국인이 이용할 수 있는 편의시설 등 인프라가 잘 갖춰져 있다”며 “중국, 키르기스스탄 등과 접경 지역이라 도주하기 좋은 여건을 갖췄다”고 설명했다.

경찰은 카자흐스탄에서 실행된 우리 국민 16명 대상 6억원 규모의 범죄 피해를 확인했다. 이들은 대법원 등기가 왔다며 피해자에 접근하고 다시 검사를 사칭해 숙박업소에 가두고 악성 애플리케이션을 설치하도록 하는 셀프감금형 보이스피싱 범행 수법을 썼다. 경찰은 현재 추가 피해를 파악 중으로 실제 규모는 수십억원에 이를 것으로 추정하고 있다.

범죄 조직원들은 캄보디아 지역에서 활동한 이들로 자발적으로 조직에 합류한 것으로 파악됐다. 이번에 붙잡힌 조직원 19명의 연령대는 20대가 3명, 30대가 15명, 40대가 1명이었고 가장 나이가 어린 조직원은 27살, 최고령은 42세로 확인됐다. 경찰은 이들 조직원 규모를 40여명으로 파악하고 있다. 중국 국적의 총책 1명과 관리인 1명은 중국에 거주 중으로 인터폴 적색수배가 내려진 상태다.

경찰 관계자는 “이번 작전은 조직이 본격적으로 운영되기 전이지만 선제타격으로 한국인 피해를 최소화하자고 결정했다”며 “원점 타격하다보니 조직원들이 대부분 자백을 했고 제2, 제3 조직들도 알려질 것으로 보인다”고 말했다.

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