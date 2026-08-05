김여정, 日토마호크 발사에 “군사적 선택안 추가” 예고 [북*마크]

김정은 북한 국무위원장 동생인 김여정 노동당 총무부장(사진)이 일본의 장거리 순항미사일 시험발사 등에 반발하며 “분명한 군사적 선택안 추가 설정”을 예고했다. 일본의 군사력 증강을 새 안보 위협으로 규정하면서 군사적 대응 명분을 쌓으려는 의도로 풀이된다.

북한 대외 매체 조선중앙통신은 5일 김 부장 명의의 ‘전범국 일본의 선제공격능력보유는 국제평화와 안정을 파괴하는 중대위협이다’란 담화를 발표했다. 김 부장은 담화에서 지난달 28일(현지시간) 일본 해상자위대가 실시한 미국산 장거리 순항미사일 토마호크 시험발사와 필리핀에서 진행된 미국 주도의 연합훈련 참가 등을 거론했다. 토마호크는 북한, 러시아, 중국 등을 사정권에 둘 수 있는 사거리 1600∼2500㎞의 장거리 정밀 타격 순항미사일로, 일본이 토마호크를 실제 발사한 것은 이번이 처음이다.

김 부장은 “이러한 군사적 행보는 참전권, 교전권 보유를 불허한 국제법과 자국 헌법에 위배되게 ‘국가안전보장 전략’ 개정을 통해 선제공격능력 보유를 공식화한 일본의 책동이 실제적인 범행 단계에 들어서고 있다는 것을 실증해준다”고 밝혔다. 이어 “지상과 해상, 수중, 공중을 아우르는 다영역 전방 공간에 대한 실전배비(실전배치)는 일본의 전반적인 무력배치 상태를 말 그대로 선제공격형, 해외침략대형으로 재편시키고 있다”며 “국제무대에서 ‘평화애호국가’인 듯 처신해온 것이 결국 저들의 군사 대국화 야욕을 은폐하기 위한 위장 전술에 지나지 않았다는 것이 이제는 더욱 선명해졌다”고 지적했다.

김 부장은 “‘토마호크’ 장거리순항미사일을 일본의 손에 쥐여준것도, 그것을 탑재운용할수 있게 함선을 개조해준것도, 발사장소 등 시험발사와 관련한 모든 조건과 환경을 마련해준 것도 미국”이라며 “미국이 아시아태평양 지역에서 일본, 한국과 같은 손아래 주구들을 돌격대로 내세워 반제자주적인 나라들의 안전이익을 엄중히 침해하고 있다”고 주장했다. 그는 “일본의 군사적 진화 과정을 절대로 수수방관하지 않을 것”이라며 “조선민주주의인민공화국 무력과 군사지도부는 오늘날 일본의 변신에 따르는 분명한 군사적 선택안을 추가 설정하게 될 것이라는 점을 위임에 따라 분명히 밝힌다”고 강조했다.

북한은 최근 일본에 대한 견제와 비난의 강도를 높이고 있다. 일본의 재무장을 자국을 겨냥한 가장 직접적이고 실질적인 위협으로 인식하고 그 대응으로서의 핵무력 강화를 정당화하는 모습이다. 지난 2일에는 당 기관지 노동신문 논평을 통해 일본의 ‘비핵 3원칙’ 수정 움직임에 대해 “재침 야욕에 환장한 책동”이라고 비난했다. 지난 4일에는 군사논평원 글을 통해 약 3만 명의 다국적군 참가하는 해상훈련 ‘2026 환태평양훈련(RIMPAC·림팩)’에서 한국과 일본이 주도적 역할을 한 데 대해 “새로운 수준의 억제력”으로 대응하겠다고 경고한 바 있다.

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “‘분명한 군사적 선택안 추가 설정’과 ‘위임에 따라(김정은 지시)’란 표현을 보면 단순한 수사적 엄포를 넘어 실제 구체적인 군사 행동을 동반한 실력 과시로 이어질 가능성이 농후하다”며 “앞선 군사논평원, 외무성 담화에 이어 김여정 담화까지 단계적으로 수위를 높인 것은 이미 행동을 위한 명분 쌓기 과정을 마쳤음을 의미한다”고 분석했다.

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