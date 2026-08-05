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테슬라, 수입차 판매 6개월 연속 1위…BMW·벤츠·BYD 뒤이어

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미국 전기차업체 테슬라가 수입차 시장에서 6개월 연속 판매량 1위에 올랐다.

5일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 7월 수입 승용차 신규 등록 대수는 작년 동월보다 14.3% 증가한 3만976대로 집계됐다.

상하이 테슬라 기가팩토리 조립라인. EPA연합뉴스
상하이 테슬라 기가팩토리 조립라인. EPA연합뉴스

 

테슬라는 1만237대로 수입차업체 가운데 유일하게 1만대를 넘기며 1위 자리를 지켰다. 올해 2월 이래 6개월 연속 1위 기록이다.

이어 BMW 6천533대, 메르세데스-벤츠 3천959대, BYD 2천846대, 렉서스 1천474대, 도요타 1천340대, 볼보 958대 순이었다.

테슬라 모델Y는 8천705대가 팔리며 모델 판매량 1위에도 올랐다. BMW 5시리즈(1천919대), 테슬라 모델3(1천531대), 벤츠 E클래스(1천408대), BYD 돌핀(1천264대)이 2∼5위를 차지했다.

테슬라, BYD 등 전기차 브랜드 호조에 힘입어 연료별 등록 대수에서 전기차 점유율은 49.8％(1만5천428대)를 기록했다. 하이브리드 41.5%(1만2천840대), 가솔린 8.1%(2천514대), 디젤 0.6%(194대) 순이다.

구매 유형별로는 개인 구매가 2만636대(66.6%), 법인 구매가 1만340대(33.4%)였다.

정윤영 KAIDA 부회장은 "7월 수입 승용차 신규 등록은 일부 브랜드의 물량 부족 및 휴가철 영향 등으로 전월(3만8천59대) 대비해선 감소했다"고 설명했다.

<연합>


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