부산교육청, 2027년 교사 550명 선발…중등 359명·초등 173명

부산시교육청이 2027학년도 국·공립 교사 임용시험을 통해 유치원·초등·중등·특수교사 등 총 550명을 선발한다.

부산교육청은 5일 교원의 정년·명예퇴직과 학생 수 변동 등을 반영한 ‘2027학년도 국·공립 유·초·중등 및 특수교사 임용시험 선발 계획’을 사전 예고했다.

부산시교육청이 유치원·초등·중등·특수교사 550명을 선발하는 내용의 ‘2027학년도 국·공립 유·초·중등 및 특수교사 임용시험 선발 계획’을 사전 예고했다. 부산교육청 제공

교육청은 홈페이지를 통해 선발 예정 과목과 인원, 장애인 구분 선발 여부, 시험 일정, 한국사능력검정시험 관련 사항, 출제 범위, 실기평가 변경 내용 등을 안내했다.

유·초·특수(유·초)교사 선발 예정 인원은 △유치원 9명 △초등 173명 △특수(유치원) 2명 △특수(초등) 7명 등 모두 191명이고, 중등교사 선발 예정 인원은 △중등교과 292명 △보건 20명 △사서 6명 △전문상담 16명 △영양 7명 △특수(중등) 18명 등 총 359명이다.

이번 선발 규모는 교육부의 초·중등 교원 수급 계획을 반영하면서 지난해보다 줄었다. 다만 최종 선발 인원은 교육부의 하반기 교원 정원 배정 결과에 따라 일부 조정될 수 있다. 임용시험 시행계획은 유·초·특수(유·초)교사는 다음 달 9일, 중등교사는 같은 달 30일 각각 부산교육청 홈페이지를 통해 공고된다.

원서는 유·초·특수(유·초)교사가 9월 28일부터 10월 2일까지, 중등교사는 10월 12일부터 16일까지 온라인 교직원 채용시스템을 통해 접수한다. 1차 필기시험은 유·초·특수(유·초)교사 11월 7일, 중등교사는 11월 28일 각각 실시된다.

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