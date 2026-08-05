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홍경민, 아내와 자녀 교육 두고 현실 갈등...“굳이 그렇게 해서 대학을 가야 될 필요가 있는가”

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오세영 온라인 뉴스 기자 comeon@segye.com

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가수 홍경민이 아내 김유나와 자녀 교육 방식을 놓고 서로 다른 생각을 드러내며 팽팽한 의견 대립을 예고했다.

 

4일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 말미에는 홍경민 가족의 출연을 알리는 다음 회 예고편이 공개됐다.

 

가수 홍경민이 아내 김유나와 자녀 교육 방식을 놓고 서로 다른 생각을 드러내며 팽팽한 의견 대립을 예고했다. SBS Entertainment
가수 홍경민이 아내 김유나와 자녀 교육 방식을 놓고 서로 다른 생각을 드러내며 팽팽한 의견 대립을 예고했다. SBS Entertainment

특히 첫째 딸 라원의 모습이 눈길을 끌었다. 그는 능숙한 칼질을 서보이며 가족을 위한 김치덮밥을 직접 준비하는 등 이전보다 한층 의젓해진 모습을 보여줬다. 큰딸이 만든 음식을 두고 가족은 모여 화목한 모습을 보였다. 감유나는 “고마워, 잘 먹을게 우리 딸”이라고, 홍경민은 요리를 먹으며 “비율을 잘 맞췄다”고 칭찬했다.

 

하지만 화기애애한 분위기는 오래가지 않았다. 홍경민이 딸에게 “천 원 짜리 몇 장 줘?”라며 용돈을 건네는 장면을 계기로 부부 사이의 교육관 차이가 드러났다. 김유나는 “돈이 왜 필요하냐”며 “얘 돈 있다”고 추가로 돈을 주는 것에 의문을 제기했다.

 

두 사람의 견해 차이는 자녀 교육 문제에서도 이어졌다. 김유나는 “아까 얘들이 있어서 얘기 못 했는데 용돈이 있는데 굳이 왜”라고 홍경민에게 말을 건넸다. 그는 아이들을 너무 느슨하게 키우고 있는 것 아니냐는 우려를 나타내며, 학원을 모두 그만두게 한 결정에도 아쉬움을 드러냈다.

 

이어 “평균 이하까지는 해야 된다고 본다”는 입장을 밝혔다. 반면 홍경민은 “굳이 그렇게 해서 대학을 가야 될 필요가 있는가”라며 대학 진학이 반드시 필요한 것은 아니라는 생각을 내놓으며 아내와 다른 교육 철학을 드러냈다. 자녀의 미래를 바라보는 관점에서 부부가 다른 관점을 보인 것이다.

 

예고편 속 제작진과의 인터뷰에서도 김유나는 남편을 향한 솔직한 속내를 털어놨다. 그는 “아빠가 다 버려 놨다”며 아이들을 현재처럼 만든 데에는 홍경민의 영향이 크다는 입장을 밝히며 답답한 심정을 전했다.

 

이에 홍경민은 아내와의 관계를 언급하며 “가수가 노래 따라간다는 말처럼 와이프와의 우정이 흔들리고 있는 게 아닌가”라는 말로 농담 섞인 반응을 보였고, 아내의 눈치를 살피는 모습도 함께 공개됐다.


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