반세기 파트너, 서울서 첫 합주… 뒤트와·아르헤리치, 11월 21~22일 KBS교향악단과 협연

반세기 넘게 호흡을 맞춰온 지휘자 샤를 뒤트와와 피아니스트 마르타 아르헤리치가 11월 국내에서 처음으로 한 무대에 선다. 두 사람이 함께 연주를 시작한 지 67년 만이다.

롯데문화재단은 11월 21~22일 롯데콘서트홀에서 ‘샤를 뒤트와·마르타 아르헤리치와 KBS교향악단’을 무대에 올린다고 5일 밝혔다. 롯데콘서트홀 개관 10주년 기념 프로젝트의 마지막 공연이다.

샤를 뒤트와(왼쪽사진)와 마르타 아르헤리치. 롯데문화재단 제공

두 사람이 처음 함께 무대에 선 것은 1959년 1월이다. 당시 스물두 살이던 뒤트와는 스위스 로잔에서 프로 지휘자로 데뷔했고 그 무대의 협연자가 열일곱 살 피아니스트 아르헤리치였다. 이번 공연에서 아르헤리치가 연주하는 라벨 피아노 협주곡 G장조 당시 협연곡이다. 두 사람은 1969년 결혼했다가 4년여 만에 갈라섰지만 무대 위 파트너 관계는 이후로도 이어졌다. 뒤트와가 아르헤리치와 협연한 프로코피예프·바르톡 피아노 협주곡 음반이 그래미상을 받았고 쇼팽 피아노 협주곡 음반도 함께 남겼다.

공연계에서는 두 사람의 나이를 감안하면 국내에서 다시 보기 어려운 무대로 보고 있다. 1936년 10월생인 뒤트와는 공연 시점에 만 90세가 되며 1941년생인 아르헤리치는 85세다. 뒤트와는 몬트리올심포니 음악감독으로 25년간 재임하며 악단을 세계 정상급으로 끌어올렸고 프랑스국립오케스트라와 NHK심포니 음악감독을 지냈다. 200장이 넘는 음반을 남겼다. 아르헤리치는 1957년 부조니·제네바 콩쿠르를 잇달아 제패한 데 이어 1965년 바르샤바 쇼팽 콩쿠르에서 우승하며 ‘피아노 여제’로서 오랜동안 활약했다.

프로그램은 두 사람의 이력이 겹치는 지점에서 짜였다. 1부는 스페인 작곡가 마누엘 데 파야의 발레음악 ‘삼각모자’ 모음곡 제2번으로 문을 연다. 이어 아르헤리치가 라벨 피아노 협주곡 G장조를 협연한다. 재즈의 리듬 어법과 프랑스 특유의 투명한 음향이 맞물린 20세기 협주곡의 대표작이다. 아르헤리치가 오랫동안 즐겨 연주해온 곡이기도 하다. 2부는 뒤트와가 지휘하는 드보르자크 교향곡 제9번 ‘신세계로부터’다.

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