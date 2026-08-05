과징금 6247억에 반년 만에 1.2조 적자…쿠팡, 3000억 과세 예고·화재까지

쿠팡이 올해 상반기에만 1조2000억원에 가까운 영업적자를 냈다. 개인정보 유출로 부과받은 6247억원의 과징금이 2분기 실적에 반영되면서 상장 이후 최대 분기 손실을 기록했다.

쿠팡이 개인정보 유출 과징금 6247억원을 반영하면서 올해 상반기 약 1조2000억원의 영업손실을 기록했다. 사진은 서울 시내 쿠팡 배송 차량 모습. 연합뉴스

국세청의 3000억원 규모 과세 예고와 인천 물류센터 화재까지 겹쳤다. 당장 자금난을 우려할 상황은 아니지만, 3조원을 투입한 로켓배송망이 얼마나 빨리 수익을 낼 수 있느냐가 더 중요해졌다.

개인정보보호위원회는 지난 6월 쿠팡의 안전조치 의무 위반과 법적 근거 없는 개인정보 수집 등에 과징금 6246억8100만원을 부과했다. 인증 서명키 관리와 접근통제가 부실해 약 3755만명의 개인정보가 유출됐다는 판단이다. 타사 웹·앱에 접속한 회원의 온라인 활동기록을 무단 수집한 사실도 적발됐다.

쿠팡 모회사 쿠팡Inc가 5일 공개한 2분기 실적에 따르면 영업손실은 5억5600만달러, 원화로 약 8350억원이다. 지난해 같은 기간 1억4900만달러의 영업이익을 냈지만 1년 만에 대규모 적자로 돌아섰다.

1분기 영업손실 2억4200만달러를 더한 상반기 누적 손실은 7억9800만달러, 약 1조1895억원이다. 반년 만에 지난해까지 벌어들인 이익 상당 부분을 반납한 셈이다.

2분기 손실을 키운 것은 개인정보위 과징금이다. 쿠팡Inc는 과징금 예상액 약 4억1000만달러를 판매관리비에 반영했다. 과징금을 제외한 2분기 조정영업손실은 1억4600만달러, 약 2190억원이다.

과징금이 없었더라도 적자를 피하지 못했다는 의미다. 개인정보 유출 사태 이후 발생한 비용과 물류망 운영 부담, 대만·파페치 등 성장사업 투자가 수익성을 끌어내렸다.

외형 성장은 이어졌다. 2분기 매출은 88억5600만달러로 지난해보다 4% 늘었다. 환율 영향을 제거한 고정환율 기준 증가율은 10%다.

문제는 수익성이다. 매출총이익률은 28.2%로 1년 전보다 1.88%포인트 하락했다. 조정 EBITDA도 1억6300만달러로 62% 감소했다. 매출은 늘었지만 물건을 팔아 남기는 이익과 현금창출력은 동시에 약해졌다.

올해 연간 적자가 쿠팡의 기존 기록을 넘어설지는 아직 알 수 없다. 쿠팡Inc는 상장 첫해인 2021년 14억9396만달러의 영업손실을 냈다.

올해 상반기 손실은 7억9800만달러다. 2021년 기록을 넘으려면 하반기에 6억9600만달러 이상의 추가 손실이 발생해야 한다. 하반기에도 비용 변수가 남았지만 현시점에서 ‘창사 이래 최대 연간 적자’를 단정하는 것은 이르다.

국세청은 지난 6월 쿠팡의 일부 한국 자회사에 대한 2021∼2025년 귀속 법인세·부가가치세 세무조사 결과를 통지했다. 가산세와 이자를 포함해 추가 납부를 예고한 금액은 2억800만달러, 약 3000억원이다.

쟁점은 쿠팡과 쿠팡풀필먼트서비스 간 이전가격과 거래다. 쿠팡은 과세 처분에 동의하지 않는다며 행정적 구제 절차와 필요할 경우 소송을 통해 다투겠다는 입장이다.

다만 3000억원을 곧바로 하반기 비용으로 잡아서는 안 된다. 아직 과세 예고 단계인 데다 쿠팡은 관련 충당금을 충분히 반영했다고 밝혔다. 향후 12개월 안에 법인세 우발부채가 크게 변하지 않을 것이라는 게 회사 측 판단이다.

인천 물류센터 화재 영향은 3분기부터 실적에 반영된다. 화재 전 자체 재고와 고정자산, 판매자 재고 관련 지급의무를 더한 장부노출액은 약 2억4600만달러, 3500억원가량이다.

이는 최종 손실액이 아니다. 보험금을 차감하지 않은 금액이고, 피해 조사 과정에서 손실 규모가 달라질 수 있다. 쿠팡은 재산보험과 배상책임보험 청구를 진행할 예정이다.

쿠팡은 2024년 3월부터 올해까지 물류 인프라 확충과 자동화 설비 도입 등에 3조원 이상을 투자하겠다고 발표했다. 이를 통해 2027년 로켓배송 지역을 전국 260개 시군구 중 230여곳으로 늘리고, 이용 가능 인구를 5000만명 이상으로 확대한다는 계획이다.

서비스 확대 지역에는 인구감소지역 60여곳이 포함됐다. 배송 물량을 확보하기 어려운 지역에서도 촘촘한 물류망을 운영해야 하는 만큼, 투자 규모 못지않게 물류 효율을 끌어올리는 것이 관건이다.

현재까지 투자가 멈춘 징후는 없다. 쿠팡의 2분기 유형자산 매입액은 3억1700만달러로 지난해 같은 기간 2억9900만달러보다 늘었다.

재무 여력도 남아 있다. 6월 말 현금 및 현금성 자산은 61억1000만달러다. 2분기 영업활동 현금흐름도 3억6700만달러 흑자를 기록했다. 당장 유동성 위기로 볼 상황은 아니다.

그러나 유형자산 투자를 뺀 2분기 잉여현금흐름은 5100만달러로 지난해보다 79% 감소했다. 물류투자와 성장사업을 동시에 끌고 갈 수 있는 여력이 무한하지 않다는 뜻이다.

과징금은 한 번에 반영되는 비용이지만, 낮아진 수익성과 고객 신뢰 회복 부담은 이후 실적에도 남는다. 쿠팡이 하반기에 보여줘야 할 것은 매출 규모가 아니다. 로켓배송 투자와 해외사업을 이어가면서도 본업에서 다시 이익을 낼 수 있다는 점이다.

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