음주 상태로 핸들 잡은 10대…가로수 들이받아 1명 사망

경북 영천에서 10대가 음주운전을 하다 가로수를 들이받아 1명이 숨지고 1명이 다치는 사고가 발생했다.

5일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 0시35분쯤 경북 영천시 조교동 신망정사거리 인근 도로에서 10대 남성 A군이 몰던 벤츠 승용차가 도로변 가로수를 들이받고 뒤집혔다. 사고 직후 신고를 받고 출동한 119구급대원 14명과 구조장비 4대를 투입해 차량 내부 구조에 나섰다.

119구급대. 연합

구조 당시 운전자 A군은 외상성 심정지 상태로 발견돼 전문소생술 등 응급처치를 받으며 병원으로 긴급 이송됐으나 끝내 숨졌다. 함께 탑승하고 있던 10대 여성 B양도 경상을 입고 현장에서 응급처치를 받은 뒤 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

경찰 조사 결과, 숨진 운전자 A군은 혈중알코올농도가 면허 정지 수준인 음주 상태에서 운전대를 잡았다가 사고를 낸 것으로 파악됐다.

경찰은 차량 블랙박스와 사고 현장 주변의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보해 과속 여부를 확인하는 한편, 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

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