‘폭염특보’에 극단적인 더위 계속…일부 지역 소나기 [오늘날씨]

수요일인 5일은 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 발효된 가운데 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 무덥겠다.

서울 전역에 폭염중대경보가 발효된 지난 4일 서울 동작구 기상청에서 관계자가 폭염 상황을 모니터링 하고 있다. 뉴시스

폭염중대경보가 발표된 수도권과 일부 전라권을 중심으로 극단적인 더위가 예상되니 건강관리에 각별히 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 29.4도, 인천 28.4도, 수원 27.4도, 춘천 26.1도, 강릉 26.0도, 청주 29.0도, 대전 27.2도, 전주 28.2도, 광주 27.4도, 제주 28.3도, 대구 26.6도, 부산 27.5도, 울산 26.1도, 창원 28.0도 등이다.

낮 최고기온은 서울 38도, 인천 37도, 수원 37도, 춘천 37도, 강릉 31도, 청주 35도, 대전 37도, 전주 36도, 광주 36도, 대구 36도, 부산 33도, 제주 32도 등으로 예상된다.

오전에는 전남 해안, 오후부터 저녁 사이에는 충남 서해안과 전북 서해안, 전남권, 서울·인천·경기 남서부에서 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 광주·전남이 5~40㎜, 전북 서해안 5~30㎜, 서울·인천·경기 남서부와 충남 서해안 각 5~20㎜다.

당분간 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 최저 기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야가 나타나는 곳이 많겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5~1.5m, 남해 0.5~2.0m로 예상된다.

미세먼지 농도는 전국이 대체로 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다．

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