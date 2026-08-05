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美 S&P500지수 2달만에 최고치 경신…유가 80달러 밑으로

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호르무즈 해협 통항을 둘러싼 미국과 이란의 협상이 진전을 이뤘다는 소식에 4일(현지시간) 국제 유가가 급락하고 뉴욕증시 주요 지수가 사상 최고치를 경신했다.

뉴욕 증권거래소의 트레이더. 로이터연합뉴스
뉴욕 증권거래소의 트레이더. 로이터연합뉴스

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 907.47포인트(1.71%) 오른 54,085.88에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 136.02포인트(1.79%) 오른 7,736.52에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 671.10포인트(2.59%) 오른 26,584.99에 각각 마감했다.

다우 지수와 S&P 500 지수는 이날 상승으로 종전 최고치 기록을 경신했다. S&P 500 지수가 최고치 기록을 경신한 것은 지난 6월 2일(종가 기준 7,609.78) 이후 2개월 만이다.

국제 유가도 급락했다. 이날 ICE선물거래소에서 10월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 79.36달러로 전장 대비 5.3% 하락했다.

뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 75.77달러로 전장 대비 5.7% 하락했다.

<연합>


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