이민정, 허경환 결혼식 축가 약속…"나이 들면 못해, 서둘러야"

배우 이민정이 코미디언 허경환의 결혼식 축가를 약속했다.

4일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '15년차 MJ 팬 허경환과 일대일 팬미팅 떨려서 할 말을 다 이자 뿌쓰요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

허경환. 유튜브 캡처

영상에서 이민정은 오랜 팬 허경환과 깜짝 일대일 팬미팅을 진행했다.

이민정은 "제가 제안을 하나 해도 될까요? 결혼하실 때 제가 축가를 할게요"라고 말했다.

허경환은 크게 웃으며 "내가 결혼 못 할 것 같아서 그래요?"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

이민정은 "부족하겠지만 진짜 열심히 연습해서 잘하겠다"고 말했다. 허경환은 "축가를 불러본 적 있느냐. 그럼 제 결혼식에서 테스트하는 거냐. 불안하네"라고 농담했다.

이민정은 "그러니까 더 결혼을 서두르셔야겠다. 제가 너무 나이가 들어서는 축가를 할 수 없잖아요"라고 응수했다.

허경환도 화답했다. 그는 "축가를 불러주시면 답가로 셋째 돌잔치 때 사회를 봐드리겠다. 계획은 모르겠지만 불현듯 행운이 찾아온다면"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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