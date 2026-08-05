고소영, 장동건 시술 논란 직접 진화…여전한 비주얼

배우 고소영이 남편 장동건과 함께 공식 행사에 참석한 모습을 공개하며 최근 불거진 시술 논란을 잠재웠다.

4일 유튜브 채널 '고소영'에는 '이 멤버가 한 자리에? 고소영과 함께하는 연예인 파티 현장(이정재, 장동건, 강동원, 이민호)'이라는 영상이 올라왔다.

장동건. 유튜브 캡처

영상에는 고소영이 한 주류 브랜드 론칭 행사에 참석한 모습이 담겼다. 이날 행사에는 장동건도 함께 참석했다.

앞서 해당 행사장에 방문한 장동건의 모습이 패션지 데이즈드 코리아 공식 소셜미디어를 통해 공개되면서 화제를 모았다. 통통해진 볼살과 붉어진 얼굴빛 등 이전과 다른 모습이 포착되자 일각에선 시술 의혹까지 제기됐다.

그러나 이번 영상에선 장동건은 평소와 같은 비주얼을 드러냈다.

고소영은 지인을 만난 뒤 남편 장동건에게 "자기야"라며 다가갔다. 장동건은 "자기 채널이야?"라며 "안녕하세요 모모님(구독자명)들"이라고 반갑게 인사했다.

장동건은 "이제서야 정식으로 여러분들께 인사를 드리게 됐다. 진작에 인사를 드렸어야 했는데 오늘 이렇게 부부가 같이 초대받은 자리가 있어서 오게 됐다. 여러분들 종종 뵐 수 있었으면 좋겠다. 많은 응원 부탁드린다"고 말했다.

<뉴시스>

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