폭염 중대경보인데 ‘27도’…서울 재난안전 전광판 곳곳 오류

서울에 첫 폭염중대경보가 발효된 4일 시내 일부 재난안전 전광판에 온도가 잘못 표출된 것으로 드러났다.

서울시와 자치구 등에 따르면 이날 시내 주요 지점에 설치된 재난안전 전광판의 현재 온도 정보에 오류가 발생했다. 이날 오후 4시쯤 마포구 홍대거리 등 5개 재난안전 전광판에 표출된 현재 온도는 30도였고, 서대문구 일부 전광판에는 27도로 표출됐다.

수도권 지역을 비롯한 전국 곳곳에 폭염중대경보가 발효된 4일 경기 수원시 권선구 수도권기상청에서 예보관이 체감온도와 폭염상황 등을 모니터링 하고 있다. 뉴시스

서울 전역에 최고기온 39도 이상 등의 상황에서 발령되는 폭염중대경보가 발효됐는데, 이와는 동떨어진 기온 정보가 나타난 것이다. 전광판 온도 정보 오류는 전날부터 시작된 것으로 파악됐다.

마포구 관계자는 “관내 전광판은 공공데이터를 자동으로 끌어다 사용하는데, 어제부터 서버 문제로 제대로 데이터를 받지 못하고 있다”며 “오류를 바로잡기 위해 우회 경로를 찾아 접속을 시도하고 있다”고 말했다.

서울시 역시 전날부터 공공데이터 포털의 기상청 자료를 가져오는 과정에서 오류가 있다고 밝혔다. 서울시 관계자는 “시의 실시간 데이터는 빠르게 조치했으나, 몇몇 군데에서는 아직 조치가 안 된 것 같다”고 말했다.

실제로 전날 행정안전부가 운영하는 공공데이터포털(www.data.go.kr)의 공지사항에는 “현재 일부 이용 환경에서 http(80포트)를 통해 공공데이터포털 오픈API 호출 시 호출이 정상적으로 처리되지 않는 현상이 발생하고 있다”는 안내가 올라왔다. 이 공지문에는 “국가정보자원관리원과 협의해 조치 중”이라며 “8월4일 화요일 오후 중 조치 예상”이라는 내용도 담겼다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지