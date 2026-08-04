폭염중대경보 서울 어제 온열질환자 23명…올여름 최다

연일 이어지는 극한 폭염 속에 서울에서 올해 여름 들어 가장 많은 온열질환자가 발생했다.



4일 질병관리청 공식 통계에 따르면 전날 서울에서 발생한 온열질환자는 23명이다. 이는 종전의 올해 최다 기록인 전날의 18명을 넘어선 숫자다.

서울 전역에 첫 폭염중대경보가 발효된 4일 서울 청계천에서 시민들이 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

올해 5월 15일부터 누적 온열질환자는 사망자 2명을 포함해 총 209명이다.



기상청은 서울 전역에 폭염경보를 유지하다가 4일 오전 11시를 기해 폭염중대경보를 발효했다. 올해 6월 1일 폭염중대경보 제도 시행 이래 서울에 발효된 것은 이번이 처음이다.



시는 104개반 561명 규모의 폭염 상황실을 운영하고 있으며 종전까지 '주의'였던 폭염 위기경보 단계를 '경계'로 높인 상태다.



아울러 독거노인 3만9천924명, 야외 근로자 2만2천620명, 장애인·만성질환자 6천413명, 노숙인 2천107명, 쪽방 주민 421명 등 무더위에 취약한 시민 총 7만1천485명을 대상으로 지원과 보호 활동을 하고 있다.



아울러 기후동행쉼터, 무더위쉼터, 응급대피소, 이동노동자쉼터, 폭염저감시설 등 총 9천849곳의 시설을 운영 중이다.

<연합>

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