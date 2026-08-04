서범수, ‘돌려차기’ 실언 논란 커지자 사과…“전적으로 제 잘못”

국민의힘 서범수 의원이 4일 ‘부산 돌려차기’ 사건 피해자가 참석한 형사소송법 개정 관련 국회 간담회에서 동료 의원에게 “돌려차기 한번 하라”는 취지의 발언을 했다가 논란이 일자 사과했다.
서 의원은 이날 페이스북에 “오늘(4일) 보완수사권 폐지 관련 긴급 토론회 시작 전, 제가 실언을 했다. 어떤 변명도 하지 않겠다”며 “전적으로 저의 잘못”이라고 적었다.
앞서 서 의원은 이날 무소속 한동훈 의원이 주최하고 부산 돌려차기 사건 피해자가 자리한 간담회가 시작되기 전 자신의 맞은 편에 앉은 같은 당 진종오 의원에게 말을 걸며 “돌려차기 한번 하지”라고 발언한 사실이 알려져 논란이 일었다.
서 의원은 “오늘 토론회는 보완수사권 폐지로 억울한 피해자가 생겨선 안 된다는 절박한 마음으로 마련된 자리였다. 그런 자리에 함께 한 사람으로서 스스로 그 무게를 지키지 못했다”며 “다시는 이런 일이 없도록 저 자신을 돌아보고 또 돌아보겠다”고 했다.
진 의원도 입장문을 통해 “토론회 시작 전 저의 부적절한 발언으로 상처받으신 피해자님과 참석자 여러분, 국민께 진심으로 사죄드린다”며 “이번 일을 계기로 피해자의 아픔을 더욱 깊이 헤아리고, 공인의 말 한마디가 갖는 무게를 다시 한번 되새기겠다”고 밝혔다.
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