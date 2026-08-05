고양, 빅뱅·임영웅 공연 ‘행정 지원’ 총력

경기 고양시가 올 하반기 예정된 빅뱅과 임영웅의 대형 콘서트를 앞두고 안전·교통·관광 대책 마련에 나섰다.



고양시는 6일 ‘2026년 하반기 대형공연 행정지원대책 보고회’를 열고 공연 분야별 지원 방안을 점검한다고 4일 밝혔다. 민선 9기 들어서 첫 회의다.



올해 하반기에는 K팝 그룹 빅뱅의 데뷔 20주년 기념 콘서트와 국민가수 임영웅의 콘서트가 각각 이달과 9월에 고양에서 열린다. 두 공연 모두 대규모 국내외 관람객이 몰릴 것으로 예상되는 만큼 시는 공연장 안팎의 안전관리와 교통 혼잡 해소에 행정력을 집중할 계획이다.



이에 따라 보고회에는 시 관계 부서를 비롯해 경찰과 소방, 한국철도공사, 고양도시관리공사 등 유관기관이 참석한다. 기관별로 관람객 동선과 인파 관리, 대중교통 운영, 불법 노점 단속, 공연장 주변 환경 정비 대책 등을 논의할 예정이다.



시는 공연을 지역 관광과 소비 활성화로 연결하기 위한 방안도 마련한다. 국내외 관람객이 공연 관람에 그치지 않고 지역 관광지와 상권을 찾을 수 있도록 공연 연계 관광 콘텐츠와 도시 홍보를 확대할 방침이다.

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