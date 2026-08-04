울산 상수원 회야호에 17년 만에 조류경보 '관심' 발령

4일 울산 주요 상수원 중 한 곳인 회야호에 17년 만에 조류경보 '관심' 단계가 내려졌다.



울산시 상수도사업본부는 낙동강유역환경청이 이날 오후 6시부터 회야호(취수탑 지점)에 조류경보 관심 단계를 발령했다고 밝혔다.

울산 상수원 회야호. 연합뉴스

회야호에 조류경보가 내려진 것은 2009년 이후 17년 만이다.



지난달 27일과 이달 3일 채수한 회야호 물에서 유해 남조류 세포 수가 1㎖(밀리리터)당 각각 1천810개, 3천230개로 조사됐다.



조류경보 관심 단계는 2회 연속 검사에서 유해 남조류 세포 수가 1㎖당 1천개 이상일 때 발령된다.



'경계' 단계는 세포 수가 1만개 이상 또는 조류독소가 10㎍(마이크로그램)/ℓ 이상 시, '조류대발생' 단계는 세포 수 100만개 이상 시 발령된다.



울산수질연구소 관계자는 "이번 경보는 수량 부족으로 인해 조류경보가 발령 중이던 낙동강 원수가 회야호로 유입된 데다, 최근 기승을 부리는 폭염이 더해져 유해 남조류가 급증함에 따라 발령됐다"고 설명했다.



실제로 낙동강 원수는 남조류 세포 수 증가로 인해 회야호로의 유입이 지난달 8일 중단됐으나, 저수량 부족으로 지난달 24일 유입이 재개됐다.



수질연구소는 이번 조류경보 발령에 따라 회야호에 대한 수질 점검을 주 3회로 강화한다.



회야정수장에선 남조류 영향을 줄이기 위해 취수탑 취수 위치를 기존 수심 26ｍ 단일 취수에서 26ｍ·20ｍ 혼합 취수로 변경했다.



또 조류독소와 냄새 물질 제거 효율을 높이고자 필요시 취수탑에 분말활성탄을 투입할 예정이다. 정수 공정에서는 응집제, 염소, 오존 농도를 조절하고, 여과지와 활성탄지 역세척 주기를 단축해 운영한다.



김동훈 상수도사업본부장은 "시민에게 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"며 "냄새 등 수질 이상 발견 시 수질연구소로 곧바로 신고해 달라"고 말했다.

<연합>

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