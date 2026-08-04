“근심 버리는 절 화장실”…100년 해우소, 첫 국가유산 된다

순천 선암사 측간. 국가유산청

100년 넘게 원형을 유지하며 지금도 실제 사용되고 있는 사찰 화장실 ‘해우소(解憂所)’가 처음으로 국가유산이 될 전망이다.

수행문화와 생활민속, 전통 건축의 가치를 품은 해우소가 국가민속문화유산으로 지정되면 국가유산의 범위도 신앙 공간에서 생활문화 공간으로 한층 확대될 것으로 기대된다.

국가유산청은 ‘순천 선암사 측간’, ‘영월 보덕사 해우소’, ‘합천 해인사 국일암 해우소’ 등 3곳을 국가민속문화유산으로 지정할 계획이라고 4일 밝혔다.

해우소는 사찰에서 화장실을 이르는 말이다. 한국전쟁 이후 통도사 극락암의 경봉 스님이 처음 사용한 것으로 알려진 명칭으로, 근심과 걱정을 모두 내려놓는다는 뜻을 담고 있다.

순천 선암사 측간. 국가유산청

이번에 지정이 추진되는 해우소는 모두 100년이 넘는 역사를 간직하고 있다.

영월 보덕사 해우소는 종도리에 남아 있는 기록을 통해 1882년 건립 사실이 확인됐고, 합천 해인사 국일암 해우소는 1910년에 세워졌다. 순천 선암사 측간은 일제강점기 사진과 1928년 보수 흔적 등을 토대로 1920년대 이전에 건립된 것으로 추정된다.

세 곳 모두 건립 이후 지금까지 원래 자리와 형태를 유지한 채 실제 사용되고 있다는 점에서 역사적 가치가 높게 평가됐다.

건축 방식에서도 전통의 지혜를 엿볼 수 있다. 경사진 지형을 활용해 앞에서는 단층, 뒤에서는 2층처럼 보이는 누각 형태로 지었으며, 문 대신 가슴 높이의 칸막이를 설치한 개방형 구조를 갖췄다. 또 눈높이에 맞춘 살창을 설치해 채광과 통풍, 조망까지 고려했다.

분뇨를 왕겨와 낙엽 등과 함께 발효해 밭의 거름으로 되돌리는 전통 방식도 눈길을 끈다. 국가유산청은 이를 자원을 순환시키는 우리 선조들의 생활 지혜를 보여주는 사례로 평가했다.

합천 해인사 국일암 해우소. [국가유산청

사찰 해우소가 국가지정문화유산으로 지정되는 것은 이번이 처음이다.

국가유산청은 “사찰의 신앙 공간뿐 아니라 수행 공동체의 생활문화가 담긴 공간까지 국가유산의 범위를 넓혀 조명한다는 점에서 의미가 있다”고 밝혔다.

국가유산청은 30일간의 예고 기간 동안 각계 의견을 수렴한 뒤 국가유산위원회 심의를 거쳐 최종 지정 여부를 결정할 방침이다.

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