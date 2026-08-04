유재성 경찰청장 대행, 형소법 개정관련 “조직명운 걸고 준비” [형소법 개정 후폭풍]

유재성(사진) 경찰청장 직무대행은 형사소송법 개정에 따른 국민적 우려에 “조직의 명운을 걸고 철저히 준비하겠다”며 “분골쇄신(粉骨碎身·목숨을 아끼지 않고 있는 힘을 다함)의 각오”를 강조했다.



유 직무대행은 4일 전국 경찰지휘부 화상회의를 열고 “많은 국민들께서 경찰 수사의 공정성과 신속성, 범죄 피해자에 대한 실질적 보호, 경찰의 비대화 등에 걱정하고 계신 것을 잘 알고 있다”며 이같이 밝혔다.



경찰 지휘부는 이날 회의에서 경찰 수사과정에서의 비리 경찰관에 대한 감시와 처벌을 강화하겠다고 뜻을 모았다. 특히 주요 비리 경찰은 수사부서에 근무하지 못하도록 하는 제도를 추진하기로 했다.

유 직무대행은 “사건문의를 금지하고 사건청탁은 직무 고발을 원칙으로 강력하게 조치해 전관예우에 대한 우려도 확실히 끊어내겠다”며 “사건 암장과 왜곡, 수사권 남용이 경찰에 발붙일 수 없도록 하겠다”고 목소리를 높였다.

유재성 경찰청장 직무대행이 4일 오후 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 경찰 지휘부 화상회의를 주재하고 있다. 뉴스1

경찰은 공소청 검사와 협의를 강화해 수사 완결성도 높인다는 방침이다. 모든 수사 과정은 기록으로 남기고 단계별 사건 통지는 국민에 공개하게 된다. 공소시효가 임박한 모든 사건은 3개월 전부터 공소청과 협의해 신속하게 처리할 계획이다.



범죄 피해자는 경찰 수사에 대한 정보를 제공받고 직접 의견을 개진할 수 있게 된다. 경찰은 스토킹·아동학대 등 사회적 약자 대상 사건 처리 전반의 완결성을 높이고, 보완수사 요구 증가 등 형소법 개정에 따른 변화에 대비하기 위해 필요한 수사 인력과 예산을 관계부처와 협의할 계획이다.

이번 형소법 개정에 따라 국가수사본부장 등 치안감 이상 경찰 지휘부에게는 사법경찰관 지위가 부여된다. 1954년 형소법 제정부터 현재까지 사법경찰관은 경위~경무관 계급까지로 규정하고 있었으나, 이를 윗선까지 확대한 것이다. 형소법 제정 당시 경찰 수장은 내무부 내 치안국장으로 당시 계급이 경무관이었다. 1969년 경찰공무법이 시행되면서 치안총감까지 계급이 확대됐으나 형소법에는 반영되지 못했다. 경찰은 기존 형소법과 경찰법상 수사에 대한 해석의 충돌여지가 있어 이를 명확히 조율했다는 입장이다.

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